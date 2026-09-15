Os ânimos ficaram acirrados no seleção francesa em razão da rivalidade entre Kylian Mbappé, capitão do Real Madrid, e Ousmane Dembélé, estrela do Paris Saint-Germain, depois que as declarações dos dois craques se transformaram em uma crise que ameaça provocar uma divisão dentro do vestiário dos Bleus.

Mbappé havia falado anteriormente sobre a corrida pela Bola de Ouro, afirmando que sempre teve um status diferente do de Dembélé, vencedor do Ballon d'Or no ano passado, e disse: "Dembélé? Ele sempre foi visto como um jogador talentoso, enquanto eu sempre fui considerado o jogador escolhido", ressaltando que chegou ao topo em uma idade precoce, enquanto seu rival passou por uma trajetória diferente por causa das lesões.

As declarações da estrela do Real Madrid não passaram despercebidas, já que a resposta de Dembélé veio após a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Brest, em declarações que pareceram uma resposta direta ao seu companheiro de seleção francesa.

Dembélé disse: "Sempre fui assim, no fundo da sala trabalhando duro. Ao longo de toda a minha carreira nunca disse uma única palavra, apenas trabalhei duro", antes de acrescentar: "Nunca fui o jogador escolhido, trabalhei duro e fui recompensado em um ano incrível com o Paris. Este ano veremos, acompanho a situação sem pressão".

A tensão entre as duas partes não parou nos limites das declarações trocadas, depois que Jérôme Rothen, ex-jogador da seleção francesa e atual analista da rede de rádio Monte Carlo, revelou um estado de irritação no entorno de Dembélé por causa das palavras de Mbappé.

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

Rothen disse, segundo o que noticiou o jornal Marca, que Dembélé "aceitou a situação muito mal" e que está "muito irritado com Mbappé", acrescentando: "Para ele, é uma traição. As palavras são duras, mas refletem exatamente a maneira como a situação é vista".

A questão não se limitou, de acordo com Rothen, apenas a Dembélé, já que ele apontou que alguns de seus companheiros no Paris Saint-Germain e na seleção francesa estão ao seu lado, alertando que as declarações de Mbappé podem ter contribuído para o surgimento de dois grupos dentro da seleção.

Rothen explicou que há jogadores na seleção francesa que não entendem as declarações de Mbappé, e que alguns deles se tornaram mais próximos de Dembélé, apesar de os dois representarem a mesma seleção.

E disse: "Me dizem que há vários jogadores da seleção francesa que não entendem, mais uma vez, todas as declarações de Mbappé, e que estão mais próximos do grupo de Dembélé do que do grupo de Mbappé, apesar de estarem na mesma seleção, mas parece que agora há dois grupos".

A sensibilidade da situação aumenta com a proximidade da próxima data Fifa, já que se espera que Mbappé e Dembélé se reencontrem no elenco da seleção, pela primeira vez sob o comando do novo treinador Zinedine Zidane.

Relatos franceses haviam falado sobre a possibilidade de realizar uma conversa entre a dupla para esfriar os ânimos e encerrar a crise.

A crise chega em um momento extremamente delicado, antes do anúncio do vencedor da Bola de Ouro, no qual Dembélé defende o prêmio que conquistou no ano passado, enquanto Mbappé busca conquistá-lo pela primeira vez em sua carreira.

Leia também:

Bofetada no rosto de Mbappé: torcida do Real indica Yamal para a Bola de Ouro!