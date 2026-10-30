O ex-árbitro catalão Xavier Estrada Fernández voltou a provocar polêmica com declarações sobre o quadro de arbitragem e sua relação com a região da Catalunha, afirmando que o que descreveu como "ódio aos catalães" é a razão por trás da baixa representação dos árbitros catalães na primeira divisão.

Estrada Fernández tornou-se uma figura recorrente nas manchetes da imprensa, por causa de suas declarações duras sobre o sistema de arbitragem e de suas críticas constantes ao Comitê Técnico de Árbitros (CTA) e ao que considera corrupção interna.

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Durante sua participação no podcast catalão "La Renaixença", o ex-árbitro, que apitou partidas na LaLiga, voltou a falar abertamente sobre o tema, dizendo: "Infelizmente, há pouquíssimos árbitros catalães na primeira divisão", antes de afirmar, respondendo a uma pergunta sobre as razões disso, que o assunto se deve ao "ódio aos catalães".

Estrada justificou seu ponto de vista afirmando que a Catalunha é a região que possui o maior número de licenças federativas de jogadores, treinadores e árbitros e, ainda assim, é uma das regiões menos representadas nos mais altos níveis da arbitragem.

E acrescentou: "Podemos contar nos dedos de uma mão os árbitros que chegam à primeira divisão, ou que apitam partidas internacionais".

Ele destacou que não se trata de um fenômeno novo, mas que se estende por longos anos, explicando: "Temos mais de 2000 árbitros registrados, mas, se olharmos historicamente para o número dos que chegaram aos mais altos níveis, veremos que são pouquíssimos".

Estrada Fernández enfatizou a necessidade de avaliar os árbitros de acordo com seu nível e suas capacidades, e não conforme suas origens ou as regiões às quais pertencem, dizendo: "O problema que enfrentamos é que os árbitros devem ser avaliados com base em suas habilidades, e nunca com base na região à qual pertencem, mas isso acontece muito".

Um novo caminho

Com isso, o ex-árbitro reabriu a polêmica em torno do quadro de arbitragem espanhol, ao qual dirige críticas frequentes, enquanto Estrada se voltou recentemente para a atividade política, depois de deixar o campo da arbitragem.

Sobre sua entrada na área política, disse: "Achei a ideia interessante quando me a apresentaram, e pensei que poderia contribuir com minha experiência na área esportiva, especialmente porque o cargo de conselheiro é eletivo e permite ao seu titular ser um elo entre os cidadãos e a administração".

Assim, Estrada Fernández vira a página da arbitragem de forma definitiva, considerando que ela se tornou parte de seu passado, depois de migrar para um novo percurso profissional na atividade política.