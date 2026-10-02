Em seu comentário mais contundente desde que o caso veio à tona, o ex-árbitro internacional espanhol Eduardo Iturralde González colocou os pingos nos is no caso Negreira, descrevendo as movimentações recentes do Real Madrid como "estranhas" e afirmando que o comunicado da União das Associações Europeias de Futebol não traz nada de novo que condene o Barcelona.

As declarações decisivas de Iturralde ocorreram durante sua participação no famoso programa "El Larguero", da emissora espanhola "Cadena SER", para comentar os últimos desdobramentos, representados pela troca de comunicados e pelos novos documentos apresentados pelo Real Madrid à Uefa contra o clube catalão.

O ex-árbitro minimizou a importância do comunicado do órgão europeu, considerando-o apenas um procedimento formal, e disse Iturralde: "Isso, como confirma o próprio comunicado da Uefa, é apenas um anúncio de que apresentaram informações adicionais em um caso que estudam desde 2023; esse comunicado não acrescenta nada mais".

Sobre o cerne da questão, representado pela influência sobre os árbitros, Iturralde foi categórico, baseando-se nas investigações judiciais em andamento há três anos.

E explicou: "Durante três anos, a Guarda Civil não comprovou, e não comprovará, a existência de qualquer influência sobre nenhum árbitro. Em outras palavras, se não houve influência sobre nenhum árbitro, então não existe corrupção esportiva".









Ataque direto ao Real Madrid

O Real Madrid também não escapou das críticas do ex-árbitro, que viu uma contradição gritante nas posições do clube merengue.

Disse Iturralde: "Se existem 50 mil páginas que comprovam implicitamente a existência de corrupção esportiva, como alguns afirmam, o que vocês têm de fazer é apresentá-las ao tribunal competente, e não à Uefa".

E acrescentou, atacando a estratégia madrilena: "É estranho que o Real Madrid, em seu último comunicado, peça à União Europeia que decida o caso o mais rápido possível, enquanto na Espanha demoram muito tempo para decidir sobre o assunto, porque as prorrogações que o próprio Real Madrid solicita só servem para prolongar o caso Negreira. É estranho que eles o prolonguem enquanto não há resultados esportivos".

Por que a Uefa se cala?

O programa de rádio revelou os bastidores da posição da União das Associações Europeias de Futebol, que parece extremamente cautelosa.

O jornalista Albert Lemos destacou que os regulamentos da Uefa estabelecem claramente que qualquer clube envolvido em manipulação ou influência sobre os resultados das partidas pode ser declarado inelegível para participar das competições europeias por uma temporada inteira, e que os regulamentos lhe permitem tomar a decisão sem esperar o veredicto da Justiça espanhola.

Mas a Uefa optou pela cautela, o que foi explicado pelo jornalista Jordi Martí ao dizer: "Antes de tomar qualquer medida, querem ter certeza de que não serão absolvidos pelos tribunais comuns. Imaginem se o Barcelona fosse suspenso da competição por um ano, com as enormes perdas financeiras que isso acarreta, e depois os tribunais comuns os absolvessem. Nesse caso, a reivindicação do Barcelona seria tão alta que custaria à Uefa uma fortuna imensa".

Com isso, o apresentador do programa, Julio Pulido, concluiu que o último comunicado da Uefa não passa de um "aviso de recebimento" dos documentos do Real Madrid, e que a União Europeia não abriu até agora nenhuma nova investigação separada, preferindo esperar a palavra final da Justiça espanhola.







