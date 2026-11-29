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A possível movimentação do Paris Saint-Germain na janela de transferências de inverno embaralhou os planos de vários clubes europeus, depois que o clube francês abriu as portas para reforçar o elenco com novas peças ofensivas, diante das lesões que atingiram alguns de seus pilares.

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O nome do espanhol Nico Williams, ponta do Athletic Bilbao, aparece entre as opções para reforçar o ataque. Luís Campos, conselheiro esportivo do Paris Saint-Germain, já havia confirmado a possibilidade de o clube ir ao mercado de inverno, depois de falar sobre as dificuldades que o time enfrenta com as ausências de Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué.

Em uma mensagem publicada em suas redes sociais, ele afirmou: “Sabemos o que queremos, e é isso que nos dá confiança. Fizemos o nosso trabalho, ouvimos o presidente, o treinador e os nossos departamentos. Seguimos em frente sem medo, porque perder Kvara e Doué, que são pilares deste time, é certamente um problema, mas seguimos o nosso caminho”.

Campos acrescentou: “Estamos tranquilos, unidos e confiantes, e buscamos soluções dentro e fora do clube. Não podemos contratar jogadores no dia 1º de dezembro”.

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O dirigente também atacou os muitos rumores que circularam sobre as movimentações do clube no mercado, classificando alguns deles como mentiras e invenções que servem a outros interesses, não necessariamente ligados aos do Paris Saint-Germain. As declarações de Campos chamaram a atenção dos clubes europeus, diante do temor de que o Paris Saint-Germain entre na disputa por suas estrelas em janeiro, sobretudo porque o clube tem capacidade para se movimentar e contratar nomes de peso para suprir as ausências no ataque.

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Nesse contexto, voltaram a circular os nomes do marroquino Abdessamad Ezzalzouli, do Real Betis, de Antonio Nusa, ponta do Leipzig, e de Estêvão Willian, do Chelsea, além de Nico Williams. O nome do ponta espanhol ganhou atenção especial após a circulação de notícias sobre o desejo do clube francês de contratá-lo, o que levou os jornalistas a perguntarem a ele sobre o interesse do Paris Saint-Germain depois da vitória do Athletic Bilbao sobre o Málaga por 4 a 3, na noite de sábado.

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O jogador de 24 anos não deu uma resposta clara sobre seu futuro ou sobre uma possível transferência para a capital francesa. “Não sei muito bem o que está acontecendo ao meu redor. Estou focado no meu time, quero continuar evoluindo e penso no próximo jogo”, disse Williams, que se limitou a essa resposta, sem confirmar negociações nem negar o interesse do Paris Saint-Germain, deixando a porta aberta para especulações, segundo o site francês Foot Mercato.

Nico Williams tem contrato de longa duração com o Athletic Bilbao, válido até 2035, com multa rescisória de 95 milhões de euros, o que representa um grande obstáculo financeiro e complica uma eventual saída. O jogador não conseguiu fazer a temporada 2025-2026 no nível esperado e também enfrentou dificuldades no início da atual temporada, apesar de seu potencial ofensivo.

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O ponta espanhol tem prestígio com Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, que se impressionou com seu potencial quando comandava a seleção espanhola, tendo sido o primeiro a convocá-lo para La Roja.

Nico Williams já foi fortemente ligado a uma transferência para o Barcelona, que o tinha como alvo principal para reforçar a ponta esquerda, antes que as tentativas de contratá-lo fracassassem e ele seguisse no Athletic Bilbao. O jogador era muito valorizado no clube catalão, graças à sua capacidade de fazer a diferença e de jogar pelos lados do campo.

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