O Barcelona treinou nesta terça-feira no St. George's Park sob o comando do treinador alemão Hansi Flick, enquanto dois jogadores se integraram cada vez mais ao grupo após se recuperarem de suas lesões.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", o Barcelona voltou a realizar seus treinos no St. George's Park, encerrando assim a terceira sessão de treinamento de sua turnê de pré-temporada na Inglaterra.

Flick comandou uma sessão de treinamento físico da qual voltaram a participar tanto Fermín López quanto Ronald Araújo.

Os dois jogadores participaram dos exercícios iniciais e dos treinos de passe com seus companheiros, enquanto, na parte final da sessão, fizeram algumas corridas leves de forma individual para recuperar o condicionamento físico após a recuperação das lesões.

O goleiro Marc-André ter Stegen seguiu com seus treinos normalmente, à espera do fim de seu empréstimo ao Ajax, enquanto Alejandro Balde deu continuidade a seu programa de treinamento individual.

O lateral-esquerdo está submetido a esse programa há uma semana e ainda não se juntou ao restante da equipe. Ainda assim, treinou sozinho e foi visto deixando o campo de treinamento junto com os demais jogadores.

Frenkie de Jong também esteve presente no gramado, onde está sob tratamento conservador após a confirmação de uma ruptura do ligamento colateral medial do joelho direito. O jogador holandês conversou com alguns membros da comissão técnica enquanto seus companheiros realizavam os treinos em campo.

O Barcelona se prepara para outra sessão de treinamento dupla na quarta-feira, no St. George's Park. Espera-se que Raphinha se junte à equipe, mas ainda não está claro se o brasileiro participará plenamente dos treinos com o grupo depois de sofrer uma lesão muscular durante a Copa do Mundo.