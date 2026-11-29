Compartilhar Siga GOAL no Google

O Everton entrou com força na corrida pela contratação de Ilyas Haddaoui, zagueiro da Academia Mohammed VI, do Marrocos, e ameaça os planos do Barcelona de contar com o jovem de 18 anos, considerado um dos principais talentos em ascensão do futebol marroquino.

Publicidade

De acordo com o jornal espanhol "Sport", o Everton entrou nas negociações para disputar Haddaoui com o Barcelona, depois que o clube catalão demonstrou grande interesse pelo zagueiro marroquino e chegou, inclusive, a apresentar uma proposta para contratá-lo.

O site inglês "Goodison News" revelou que o Everton está disposto a brigar com o Barcelona pelo jogador e informou que Haddaoui está fazendo um período de testes nas instalações de Finch Farm, centro de treinamento do clube inglês, desde o início da semana passada.

Até o momento, o Everton não apresentou uma proposta financeira oficial, já que o clube segue avaliando o potencial do jogador e pode dar o próximo passo ao fim do período de testes.

Ainda assim, ter o zagueiro marroquino sob observação diária e direta do clube inglês representa um passo muito importante nos esforços do Everton para fechar o negócio.

Publicidade Publicidade

O jornal inglês também apontou que o Barcelona já fez uma proposta oficial, embora a Academia Mohammed VI ainda não tenha tomado uma decisão final sobre o futuro do jogador.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Segundo o site "Le 360 Sport", que cita uma fonte próxima da negociação, Barcelona e Everton são os clubes mais avançados nas conversas para contratar um dos talentos mais promissores do futebol marroquino.

As negociações, porém, seguem em aberto, e a Academia Mohammed VI não pretende ter pressa para definir o futuro do jogador, já que deseja analisar todas as propostas recebidas antes de tomar sua decisão final.

Publicidade

A concorrência inglesa parece forte e não se limita ao Everton, embora o clube de Liverpool seja o que demonstra de forma mais séria e clara o desejo de contratar o zagueiro marroquino.

Manchester City e Chelsea também fizeram propostas pelo jogador, mas a academia recusou ambas por não atenderem às condições financeiras exigidas.

Publicidade

Os valores das propostas não foram divulgados, mas o jogador parece ter se tornado o centro de uma disputa entre os clubes, em uma tentativa de obter o maior retorno financeiro possível com sua saída.

Haddaoui pode atuar como zagueiro e lateral-direito, e foi campeão da Copa Africana de Nações Sub-17 com a seleção do Marrocos em 2025.

Publicidade

O jogador foi eleito o melhor talento do último torneio internacional organizado por sua academia, graças à sua qualidade técnica, à sua inteligência tática e à sua capacidade de construir o jogo e sair com a bola sob pressão.

O Barcelona busca contratar um dos zagueiros jovens mais promissores do futebol marroquino, mas o Everton não vai facilitar a missão.

Publicidade

A decisão final está nas mãos da Academia Mohammed VI, que vai analisar as propostas recebidas antes de escolher o próximo destino de Haddaoui.