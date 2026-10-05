Éverson elege atacante mais letal do Brasileirão: "Finalizador nato"

Aos 36 anos, Éverson tem experiência de sobra para avaliar os principais atacantes do futebol brasileiro. No Atlético-MG desde 2020, o goleiro se tornou um dos jogadores mais vitoriosos da história recente do clube, com títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, ambos em 2021, além da Supercopa do Brasil de 2022 e cinco Campeonatos Mineiros. Em entrevista recente ao Charla Podcast, o camisa 22 foi questionado sobre o atacante mais difícil de enfrentar no Brasileirão e escolheu Pedro, do Flamengo.

“Pedro. Tem muito recurso para um centroavante. Finaliza de direita, esquerda, de cabeça, pode cavar, pode tentar te driblar. Finalizador nato”, afirmou.

Éverson também explicou que o centroavante rubro-negro exige preparação especial antes dos confrontos. Segundo o goleiro, a capacidade de finalizar com poucos toques e de diferentes maneiras faz com que o atacante seja estudado ao máximo pelos adversários.

“Quando vai jogar contra, a gente tenta estudar ele o máximo possível, porque finaliza de primeira, dá dois toques na bola, sabe finalizar muito bem. Ele tem uma qualidade imensa desde o Fluminense”, disse.

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Pedro chega ao período decisivo da temporada como o atual vice-artilheiro do Brasileirão, com 16 gols, atrás apenas de Kevin Viveros, do Athletico-PR. Em 2026, o centroavante também levou vantagem no único encontro entre Flamengo e Atlético-MG até aqui: marcou duas vezes na goleada por 4 a 0 do time carioca, em abril, pela 13ª rodada do campeonato.

O histórico entre Pedro e Éverson desde a chegada do goleiro ao Atlético é equilibrado em resultados, mas com poucos gols do atacante. Os dois se enfrentaram 12 vezes, com seis vitórias de Pedro, cinco de Éverson e um empate. Apesar da vantagem do flamenguista em número de triunfos, Pedro marcou apenas dois gols nos duelos contra o goleiro.

O próximo capítulo da disputa está marcado para o dia 26 de outubro, quando Flamengo e Atlético-MG voltam a se enfrentar pelo Brasileirão, desta vez no Maracanã, pela 32ª rodada. Até lá, porém, há a possibilidade de Éverson não ser escalado como titular, já que não atua há quase um mês por conta de uma fratura no pé esquerdo e viu sua vaga ser tomada por Gabriel Delfim, substituto que vem se destacando pelo Galo.

Com Éverson podendo ser relacionado para a partida, o Atlético-MG volta a campo na próxima quinta-feira (8), quando enfrenta o Athletico-PR, às 20h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 29ª rodada do Brasileirão.