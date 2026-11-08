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Ipswich Town v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images
Khaled Mahmoud
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Evanilson aproveita erro do Ipswich e bate recorde do Bournemouth na Premier League

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Evanilson entrou para a história do Bournemouth ao aproveitar uma falha grave do goleiro contra o Ipswich Town. A finalização precisa do atacante brasileiro em Portman Road representa uma marca pessoal notável e ressalta sua importância atual para a equipe de Marco Rose, que vive grande fase.

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Evanilson entra para a história do Bournemouth

O atacante Evanilson entrou para a história do Bournemouth após um início fulminante no confronto com o Ipswich Town pela Premier League. O brasileiro precisou de apenas cinco minutos para balançar as redes em Portman Road, aproveitando uma falha desastrosa do goleiro Christian Walton, do Ipswich.

Evanilson roubou a bola de Walton quando o goleiro tentou dribá-lo a poucos metros do próprio gol e a empurrou para a rede vazia. Assim, deu ao Bournemouth o início perfeito na Ânglia Oriental e se tornou o primeiro jogador do clube a marcar em cinco partidas consecutivas da Premier League. O atacante brasileiro manteve a excelente fase que o levou a balançar as redes contra Chelsea, Sunderland, Manchester United, Leeds e, agora, Ipswich.

Em alta na artilharia

O gol de Evanilson contra o Ipswich o colocou entre os primeiros colocados na artilharia da Premier League nesta temporada. Com cinco gols no campeonato, ele divide atualmente o terceiro lugar na disputa pela Chuteira de Ouro. Apenas Thierno Barry e Alexander Isak, ambos com seis gols, e Erling Haaland, com nove, balançaram as redes mais vezes do que o camisa 9 do Bournemouth.

Curiosamente, ele soma os mesmos cinco gols que seu companheiro de equipe Marcus Tavernier. A capacidade de marcar da dupla tem sido fundamental para o Bournemouth, especialmente durante a ausência do jovem Eli Kroupi Jr. Kroupi Jr. terminou a temporada passada como artilheiro do clube, com 13 gols, mas só recentemente voltou a integrar o elenco após uma cirurgia no pé durante o verão europeu. Isso torna a sequência de gols de Evanilson ainda mais importante para Marco Rose.

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Impacto nas competições europeias

A influência do brasileiro vai além das competições nacionais: ele também tem desempenhado um papel decisivo na campanha de estreia do Bournemouth na Europa. Na Liga Europa, o atacante se adaptou rapidamente à competição continental, com dois gols e uma assistência em quatro partidas. Essas contribuições ajudaram o clube da costa sul da Inglaterra a manter um início perfeito em sua trajetória europeia, com quatro vitórias nos quatro primeiros jogos da competição.

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Evanilson marcou na vitória por 3 a 0 sobre o Sturm Graz em outubro e voltou a balançar as redes na vitória por 3 a 1 fora de casa contra o Sparta Prague, na quinta-feira. Ao repetir na Europa o desempenho que vem mostrando nas competições nacionais, ele se mostrou uma peça versátil e confiável para uma equipe que disputa várias competições.

Bournemouth vence e sobe para o sétimo lugar

O Bournemouth venceu o Ipswich Town por 2 a 1, com a ajuda de um gol contra de Leif Davis. Jack Clarke marcou o único gol dos donos da casa, de pênalti. A vitória prolonga a boa fase do Bournemouth e leva a equipe ao sétimo lugar da Premier League, com 15 pontos.