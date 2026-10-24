O lateral espanhol Marc Cucurella se prepara para enfrentar seu compatriota Lamine Yamal, neste domingo, no clássico entre Barcelona e Real Madrid, no estádio Spotify Camp Nou.

O jornal Sport noticiou que Yamal já tinha mandado seu recado a Cucurella, quando tratou com bom humor a transferência de Marc para o Real Madrid no verão de 2026.

Em declarações concedidas em junho passado ao programa Tiempo de Juego, da rádio Cadena COPE, Yamal demonstrou confiança em sua capacidade de superar Cucurella nos duelos individuais entre eles.

Yamal disse rindo, quando questionado se já tinha imaginado como seriam os confrontos que os reuniriam no clássico, e se eles já tinham brincado sobre o assunto: "Disse a ele que vai ser titular na primeira partida, e na segunda partida vai ser reserva, porque eu vou comê-lo vivo".

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A resposta de Lamine Yamal não passou despercebida, dado o tom repleto de desafio com que falou de seu amigo e rival. O atacante do Barcelona não hesitou em prever que Cucurella teria dificuldade para pará-lo, e transformou o confronto aguardado em motivo de brincadeira entre os dois.

Neste domingo, chegará o momento de testar como essa rivalidade será levada para dentro de campo. Este será o primeiro clássico que Cucurella disputará com a camisa do Real Madrid, e também será um dos duelos individuais que podem influenciar no rumo da partida.

Caso os dois jogadores estejam entre os titulares, a tarefa do lateral espanhol será difícil, já que ele terá que parar um dos jogadores do Barcelona com maior capacidade de drible e de fazer a diferença.

Assim, as palavras de Lamine Yamal ganham um novo significado com a aproximação da data da partida. O que em junho passado foi uma conversa passageira, uma brincadeira e um desafio pessoal entre jogadores, agora se transformará em um confronto dentro de campo, com toda a tensão e grande importância que sempre acompanham os clássicos.

A autoconfiança é uma das características mais marcantes de Yamal, que não esconde sua forte personalidade quando fala de seus rivais.

E agora, a palavra final será do futebol. Cucurella terá a oportunidade de responder dentro de campo às declarações de Yamal, enquanto Lamine buscará provar que sua previsão não foi apenas uma brincadeira.