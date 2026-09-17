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"Eu realmente sou negro": Lamine Yamal quebra o silêncio sobre a noite de racismo no Bernabéu

L. Yamal
Barcelona
Real Madrid
Real Madrid x Barcelona
La Liga
Espanha

Sofreu racismo mil vezes!

Numa confissão chocante que revelou a face feia da intolerância nos estádios da Espanha, a jovem estrela do Barcelona, Lamine Yamal, abriu o coração e falou pela primeira vez em detalhes sobre o episódio de racismo que sofreu no coração do estádio Santiago Bernabéu.

As declarações do brilhante ponta, feitas para sua aguardada aparição no programa "Universo Valdano", provocaram grande repercussão no meio esportivo catalão, depois que o horário de exibição do episódio pelo canal "Movistar Plus" foi antecipado para a noite de sexta-feira, dada a importância do que seria dito nele, conforme noticiou o "Mundo Deportivo".

Durante a entrevista, o ídolo Jorge Valdano fez uma pergunta direta a Yamal: "Você já sofreu racismo de forma direta?", e a resposta do jovem jogador foi chocante e sábia ao mesmo tempo.

Yamal se referiu ao famoso episódio do Clásico em 26 de outubro de 2024, quando ele e seu companheiro Raphinha, enquanto comemoravam um gol, foram alvo de cânticos racistas e insultos xenófobos vindos das arquibancadas do Bernabéu, como "preto desgraçado", "moro desgraçado" e "imigrante desgraçado".

Lamine disse com franqueza: "Sim, mil vezes. As pessoas praticam racismo contra você de forma indireta, mas talvez não percebam isso. Há muitos comentários, muitos olhares, muitas vezes de caráter racista, e elas não percebem."

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E acrescentou: "Por exemplo, o vídeo habitual do estádio Santiago Bernabéu, em que dirigiam palavras obscenas a mim e ao Raphinha, e as pessoas estranharam minha reação. No fim das contas, jamais vai me incomodar aquela pessoa que me chamou de 'preto', pois eu sou preto e não sou de nenhuma outra cor."

E prosseguiu, com um tom maduro além de sua idade: "Já a questão de isso ser certo ou errado é outra coisa, porque ele me disse isso de forma ofensiva. É errado, mas o que eu não vou fazer, enquanto disputo uma partida cujos ingressos as pessoas pagaram para me assistir, é me irritar com alguém que não me respeitava."

A liga espanhola, "La Liga", havia informado a Polícia Nacional sobre o episódio assim que ele ocorreu, enquanto o Real Madrid abriu uma investigação interna que revelou o envolvimento de um menor de idade nas ofensas.

O Ministério Público da Infância e Juventude determinou a proibição, por 12 meses, de o menor entrar em todos os estádios que sediam competições oficiais de futebol, além de obrigá-lo a cumprir 30 horas de serviço comunitário e apresentar um pedido de desculpas formal ao jogador.

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