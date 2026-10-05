No podcast "Charla", Fred foi questionado sobre o companheiro "mais maluco" de sua carreira e não precisou pensar muito. Sua escolha foi Jhon Duran. O atacante, com quem o brasileiro jogou junto no Fenerbahce Istambul, aparentemente "não ligava para nada".

Fred sustentou sua avaliação com várias histórias sobre o colombiano. Em uma ocasião, ele teria sugerido ao colombiano fazer uma atividade extra no centro de treinamento do gigante turco. "Vamos treinar, vamos correr um pouco ali do outro lado", teria dito a Duran. A resposta, porém, foi desanimadora. "Ele respondeu: 'Cara, eu já sou rico - não preciso correr.' Depois foi para o departamento médico e ficou lá sem fazer nada."

Uma postura mais do que questionável para um profissional que ainda tem os grandes anos do futebol pela frente. Mas a trajetória de Duran levanta muitas dúvidas. E sua carreira na Europa começou, de fato, de forma promissora. Depois de trocar o Chicago Fire pelo Aston Villa no início de 2023 por cerca de 30 milhões de euros, para jogar a Premier League, ele rapidamente ganhou fama por seu faro de gol. O Bayern de Munique também sentiu isso, quando os Villans impuseram a Vincent Kompany, em outubro de 2024, sua primeira derrota em jogo oficial como técnico do Bayern.

Para onde Jhon Duran se transferiu ao sair do Aston Villa?

Duran marcou o gol decisivo na reta final, surpreendendo Manuel Neuer com uma cavadinha inteligente. Depois disso, ele teria gostado de trocar de lado. "O Bayern é o clube dos meus sonhos" e "um dos clubes em que eu gostaria de jogar", declarou Duran na época. O ex-capitão Emiliano Martinez se encantou: "Ele pode ser um dos melhores atacantes do mundo." Mas, como se sabe, ele não foi parar em Munique até hoje. Em vez disso, veio uma verdadeira odisseia. Mas não com o objetivo de encontrar o melhor pacote possível entre ambiente e sucesso. E sim, ao que tudo indica, o de fazer cair o máximo de dinheiro possível na própria conta.

Depois de dois anos e 20 gols na Inglaterra, Duran, embora até Real Madrid e PSG supostamente tenham demonstrado interesse, foi para o Al-Nassr no verão de 2025 por nada menos que 77 milhões de euros e, naquele momento, se tornou a segunda transferência mais cara da Arábia Saudita. O clube de Cristiano Ronaldo ofereceu um contrato lucrativo até 2030 e um salário anual estimado em 20 milhões de euros. Apenas meio ano depois, ele seguiu por empréstimo para o Fenerbahce Istambul.

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Por isso Jhon Duran encerrou seu empréstimo no Fenerbahce Istambul

Mal havia chegado e já provocou a irritação de Jose Mourinho por perder o início da pré-temporada. "Isso é desrespeitoso. Existem regras claras, e quem não as cumpre precisa arcar com as consequências", o português foi citado dizendo. Como também se indispos rapidamente com o sucessor Domenico Tedesco, Duran encerrou o empréstimo no início de fevereiro. Seu alto salário, porém, impediu uma permanência ao alcance da elite do futebol europeu, razão pela qual ele se deixou emprestar ao Zenit São Petersburgo até o verão.

Duran estava impedido de atuar internacionalmente por causa da guerra de agressão russa contra a Ucrânia. A impressão de que seu maior impulso era o dinheiro se fortaleceu. Fred também foi nessa linha. "Quando ele foi para o Zenit, eu disse: 'Ah, agora você vai ganhar ainda mais dinheiro.' Ele respondeu: 'Cara, quanto mais, melhor, quanto mais, melhor.'" Em conversas com o ex-meio-campista do Manchester United, Duran sempre teria enfatizado: "Eu já salvei a minha vida, a da minha família e a de três gerações."

Depois de nove jogos, um gol e uma assistência pelo Zenit, uma volta ao deserto ao fim da temporada mais uma vez não aconteceu. Atualmente, Duran joga por empréstimo no Benfica Lisboa. De volta ao futebol de elite, mas prioritariamente como reserva, Duran soma até aqui 12 partidas e ao menos dois gols.



