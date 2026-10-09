"Estou triste, isso é normal. Foi um choque. Meu filho poderia ter saído pela porta grande, e acabou saindo pela porta pequena", disse Maria Dolores dos Santos Aveiro (71) à revista portuguesa TV 7 Dias. "Mas isso não importa, Deus vai cuidar disso." Por causa dos acontecimentos, ela "chorou um pouco. Isso também faz bem, para desabafar um pouco. Agora precisamos superar isso."

Ronaldo havia deixado às pressas o retiro da seleção portuguesa na Dinamarca na semana passada, após um desentendimento com o técnico da seleção, Jorge Jesus. Na sequência, vieram debates acalorados, e até a política se envolveu.

Em seguida, o jogador de 41 anos do Al-Nassr apresentou sua versão dos fatos em uma declaração detalhada e, no processo, atacou duramente Jesus. Se ele ainda voltará a atuar pela seleção portuguesa, neste momento, parece em aberto.

Mãe de Ronaldo: "Ele sempre foi o herói de Portugal"

Após sua saída, Ronaldo telefonou para a mãe, como ela revelou agora: "Ele me disse: 'Mãe, não se preocupe. Vou dizer a verdade quando estivermos todos juntos.' E eu respondi: 'Tudo bem, meu filho, vire essa situação de novo.' E foi isso. Eu disse a ele para ficar calmo, mas, bem, a cabeça dele o levou a fazer isso. Vamos ver. Dei a ele todo o meu apoio, não adiantou. Mas isso não importa. Ele deu tanto a Portugal, por isso está sempre lá. Ele sempre foi o herói de Portugal."

Na visão da mãe, os portugueses não valorizariam Ronaldo "como deveriam. Mas esse é o português que temos." Nas redes sociais, sua irmã Elma Aveiro também já havia saído em defesa de Ronaldo recentemente.

Ronaldo joga pela seleção portuguesa desde 2003. Em 234 partidas, marcou 146 gols. Em 2016, conduziu Portugal à conquista da Eurocopa, o primeiro grande título da nação.