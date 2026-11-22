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Santi Comesaña, astro do Villarreal, fez duras críticas a Alejandro Hernández Hernández, árbitro da partida de sua equipe contra o Barcelona, neste domingo, pela La Liga.

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Em uma das partidas mais emocionantes da temporada, o Barcelona transformou a desvantagem de dois gols diante do Villarreal em uma vitória dramática por 3 a 2 , depois de reagir no segundo tempo com três gols seguidos, fazendo a noite do time catalão passar de um pesadelo precoce a uma remontada emocionante no Spotify Camp Nou, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

Santi Comesaña afirmou, em entrevista à "DAZN" após a partida: "Sabíamos que iríamos sofrer. Aguentamos bem no primeiro tempo. Sabíamos que teríamos nossas chances. Não começamos mal o segundo tempo, mas o gol acabou com o nosso ânimo".

E continuou: "Eles ganharam confiança e empataram em dois minutos... Depois disso, ficou ainda mais difícil. Foi muito complicado para nós no fim. Tivemos algumas chances nos minutos finais".

O jogador do Villarreal acrescentou: "O segundo tempo foi ruim; um gol não deveria nos afetar dessa maneira".

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E explicou: "Isso nos afeta muito; um gol muda o plano de jogo. O treinador nos pede para continuar jogando da mesma forma, aconteça o que acontecer, mas a nossa situação atual no campeonato não ajuda. Isso nos causa certa preocupação".

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Comesaña disse ainda: "Começou o segundo tempo e, não sei, equipes assim... Aconteceu a mesma coisa conosco no Bernabéu, e a mesma coisa aqui. A pressão que eles fazem sobre os árbitros é muito forte".

Irritado, completou: "Sete jogadores pressionando o árbitro, e acho que isso o afeta. Ele distribui cartões, marca faltas duvidosas... Depois, um escanteio duvidoso, mas ele marca. Eu estava reclamando disso. Quando estava 2 a 1 ou 2 a 2, eu disse a ele: chega, não deixe a pressão afetar você como árbitro, como aconteceu no primeiro tempo".

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Barcelona domina as estatísticas da partida

O Barcelona entrou em campo com a ambição de conquistar mais uma vitória para reforçar sua posição na briga pelo título, mas levou um susto logo no início, quando o Villarreal marcou dois gols nos primeiros sete minutos, aproveitando-se de falhas defensivas dos donos da casa, antes de Flick dar início à reação, que se completou com três gols no segundo tempo.

As estatísticas do confronto revelaram uma superioridade esmagadora do Barcelona, que teve 71% de posse de bola, contra 29% do Villarreal, além de finalizar 29 vezes rumo ao gol, contra apenas quatro finalizações do time visitante.

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Os gols esperados do Barcelona chegaram a 3,22, contra apenas 0,16 do Villarreal, e os donos da casa criaram oito grandes chances, contra apenas uma do adversário.

O Barcelona acertou nove finalizações no alvo, contra duas do Villarreal, e somou 48 toques dentro da área adversária, contra apenas dois do time visitante.

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O Barcelona cobrou dez escanteios e deu 21 passes decisivos, enquanto o Villarreal não teve nenhum escanteio durante toda a partida, até a última atualização das estatísticas.

O confronto também contou com a presença de 59.034 torcedores nas arquibancadas do Spotify Camp Nou, que testemunharam um dos períodos mais emocionantes da partida, quando a equipe da casa transformou a desvantagem de dois gols em uma vitória por 3 a 2.

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Assim, o Barcelona fez uma apresentação ofensiva excepcional no segundo tempo, depois de se recusar a se render ao golpe sofrido no início, e conseguiu virar o jogo contra o Villarreal, aproveitando o brilho de Pedri, Fermín e Yamal, para conquistar uma vitória dramática que restabeleceu em 3 pontos a diferença para o Real Madrid, seu perseguidor na briga pela liderança do Campeonato Espanhol.