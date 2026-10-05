“Eu absolutamente não esperava um telefonema de Xavi”

Joshua Zirkzee foi o herói da vitória contra a Sérvia (2 a 1), mas inicialmente não estava na convocação do técnico Xavi Hernández. Por causa da lesão de Brian Brobbey, o atacante acabou sendo chamado.

Zirkzee entrou em campo no intervalo e marcou aos 71 minutos graças ao bom trabalho de Tijjani Reijnders. O atacante só teve o trabalho de empurrar para a rede em cima da linha, embora o repórter da ESPN Pascal Kamperman tenha se perguntado se ele realmente precisava tocar na bola. "Mesmo que ela fosse entrar, acho que o Tijjani sabe que eu ainda dei um toquinho a mais nela", disse Zirkzee, sorrindo, à emissora esportiva.

Em seguida, o atacante do Manchester United admitiu que ainda precisava empurrar a bola para dentro. "Caso contrário, acho que ela bateria na trave. Mas foi uma bela jogada, e felizmente Reijnders e eu estávamos no lugar certo."

Um dia depois do duelo com a Alemanha (1 a 1), Zirkzee acabou recebendo um convite para a seleção da Holanda, após a saída de Brobbey. "Fui acordado por um amigo e, quatro horinhas depois, já estava em um voo para Amsterdã." Segundo o jogador de Schiedam, isso não era novidade, já que algo semelhante aconteceu com ele durante a Eurocopa de 2024, na Alemanha.

"Eu absolutamente não esperava uma ligação", reconheceu o atacante de 25 anos. "Claro que eu não sou titular, então me passou uma sensação boa o fato de o treinador ter confiança em mim para me convocar. Mas eu realmente não esperava, não."

Zirkzee contou depois que, segundo ele próprio, Xavi o convocou porque ele sabe jogar futebol, apesar do tempo de jogo decepcionante na Premier League. "Você precisa jogar futebol, senão não tem utilidade", opinou o atacante, que até aqui atuou por apenas vinte minutos na elite inglesa.

"No Manchester United há muita concorrência e o treinador (Michael Carrick, nota da redação) faz escolhas. Neste momento, isso significa que eu entro principalmente vindo do banco, e no fim das contas eu mesmo preciso fazer algo a respeito, mesmo que não seja fácil", afirmou Zirkzee. "Ainda assim, foi uma surpresa bem grande o treinador ter me convocado", concluiu.