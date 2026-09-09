Ethan Mbappé, jogador do Lille, pediu desculpas após ser expulso durante a derrota de sua equipe para o Real Betis, da Espanha, pelo placar de 3 a 2, na noite de ontem, terça-feira, na primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa, por meio de uma mensagem publicada em sua conta no Instagram.

Mbappé havia dado uma assistência para o Lille durante a partida, mas, após sua equipe sofrer o terceiro gol, o jogador de 19 anos se exaltou pouco antes da reposição da bola e desferiu uma cotovelada no rosto de um dos jogadores adversários, o que levou o árbitro a lhe mostrar o cartão vermelho direto.

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Mbappé escreveu, em uma mensagem pelo recurso Story: "Gostaria de pedir desculpas aos meus companheiros, à comissão técnica e à torcida por esse gesto inaceitável. A derrota é toda culpa minha, e assumo a responsabilidade. Deixei meus companheiros em uma situação difícil na maior das competições. Desculpem".

O Lille havia encerrado o primeiro tempo em vantagem, antes de desmoronar no início do segundo tempo, quando sofreu dois gols em menos de dez minutos, e então veio o episódio da expulsão de Ethan para complicar ainda mais as coisas.

Esta derrota é uma extensão do modesto histórico do Lille na rodada de abertura da Liga dos Campeões da Europa, já que o clube nunca havia vencido sua primeira partida na competição, acumulando apenas três empates contra seis derrotas, segundo o jornal francês L'Équipe.

A partida também marcou o primeiro cartão vermelho na carreira de Ethan Mbappé, além de ser ele o primeiro jogador a receber uma expulsão direta na história do Lille na Liga dos Campeões da Europa.

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