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Muhammad Sharaf Eldeen

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Estrela em ascensão do Brasil marca hat-trick sob os olhares de observadores do Arsenal e do Manchester United

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Disputa inglesa por jovem jogador da Seleção Brasileira

Manchester United e Arsenal enviaram olheiros para acompanhar uma joia brasileira que atua pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em uma partida que viu o jovem jogador marcar um "hat-trick" e chamar a atenção de vários grandes clubes europeus.

O brasileiro Kauã Elias, de 20 anos, marcou 3 gols no segundo tempo, sendo um de cabeça, outro com a perna esquerda e um terceiro com a direita, para levar o Shakhtar Donetsk a uma grande vitória pelo placar de 5 a 1 sobre o Kudrivka, na partida disputada na última segunda-feira, na cidade ucraniana de Lviv.

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De acordo com o jornal britânico "The Sun", os olheiros do Arsenal e do Manchester United estiveram nas arquibancadas para acompanhar Elias de perto, ao mesmo tempo em que o Milan, da Itália, e o Porto, de Portugal, também monitoram a evolução do atacante brasileiro.

Durante a partida, o jogador mostrou suas capacidades como um atacante completo, já que consegue utilizar os dois pés e representa perigo nas bolas aéreas, além de ter tranquilidade e determinação dentro da área. Elias já representou as seleções brasileiras de base, enquanto o Shakhtar avalia seu valor em cerca de 30 milhões de libras esterlinas.

É improvável que o Shakhtar reduza suas exigências financeiras com o aumento do interesse pelo jogador, especialmente porque seu contrato com o clube ucraniano se estende até 2029.

Por outro lado, o atacante brasileiro não se opõe a uma transferência para uma das grandes ligas europeias, caso receba uma oferta que inclua um projeto esportivo adequado à sua carreira, segundo o "The Sun".

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