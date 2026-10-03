Tudo indica que a trajetória de Endrick com o Real Madrid pode entrar em um novo capítulo durante a próxima janela de transferências de inverno, diante da dificuldade do jovem atacante brasileiro em conseguir uma oportunidade real de jogo, o que leva o clube merengue a estudar emprestá-lo novamente em busca de minutos que o ajudem a retomar sua evolução.

De acordo com o que divulgou o site "Foot Mercato", citando o jornal "Corriere dello Sport", a Roma se movimenta com força para contratar Endrick em janeiro, depois de colocá-lo entre suas prioridades durante o mercado de inverno. As informações apontam que o diretor esportivo do clube italiano, Florian Ghisolfi, trabalha para fazer avançar as negociações, com o objetivo de dar ao jogador mais espaço para jogar.

Segundo a mesma fonte, os contatos sobre o negócio começaram desde o último verão, enquanto Endrick e seu pai preferem a transferência para a capital italiana, especialmente diante da possibilidade de jogar ao lado de seu compatriota brasileiro Wesley.

O interesse da Roma surge diante da situação difícil que Endrick vive dentro do Real Madrid; o jogador de 20 anos disputou apenas quatro minutos no Campeonato Espanhol nesta temporada, o que faz com que sua permanência no banco de reservas seja motivo de preocupação quanto à sua evolução.

Tudo indica que o Real Madrid está aberto à ideia de emprestá-lo durante janeiro, para que ele tenha a oportunidade de jogar com regularidade e recupere o ritmo de jogo, em vez de continuar afastado da equipe titular.

A Roma não se movimenta sozinha, já que a Juventus também monitora a situação do atacante brasileiro, com o desejo de contratá-lo por empréstimo com opção de compra.

Apesar de suas dificuldades com o Real Madrid, Endrick mostrou recentemente sinais de recuperação do seu nível, depois de apresentar um bom desempenho com a seleção brasileira em suas duas últimas partidas contra a Austrália, reabrindo a porta para a possibilidade de deslanchar novamente longe das pressões da capital espanhola.







