Estrela do Real Madrid após os quatro gols: estamos empolgados para o Clássico e vivemos um bom momento

Dean Huijsen, destaque do Real Madrid, afirmou que sua equipe fez uma boa atuação na vitória sobre o Sevilla por 4 a 1, na nona rodada do Campeonato Espanhol.

O jornal Marca publicou as declarações de Huijsen, concedidas ao canal do Real Madrid, após a vitória arrasadora no estádio Santiago Bernabéu, na noite de domingo.

Huijsen acrescentou: "Conseguimos aproveitar os espaços para sair jogando, estivemos sólidos defensivamente e também não demos muitas chances ao adversário, com exceção de uma perda de bola que depois acabou se transformando em gol".

E prosseguiu o zagueiro do Real Madrid: "Mas jogamos muito próximos uns dos outros, como uma só equipe, e fizemos uma boa atuação diante do Sevilla".

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Ele destacou: "Como está a situação do time? Estamos bem agora e animados com o que vem por aí. Sabemos que temos uma partida na Liga dos Campeões na quarta-feira contra o Leipzig. Vamos encarando as coisas passo a passo, e depois será a vez do Barcelona. É uma semana importante para nós".

E apontou: "Jogar em casa? Todos preferem jogar em casa, isso é evidente. O estádio Santiago Bernabéu é histórico, e é maravilhoso jogar aqui".

Sobre o retorno de Éder Militão e sua entrada como substituto, Dean Huijsen comentou: "Estamos muito felizes com o retorno dele e contentes por tê-lo com a gente".

E concluiu: "A Liga dos Campeões? Se chegarmos a 9 pontos, acho que o número de pontos normalmente necessário para terminar a fase entre os oito primeiros colocados não é muito maior do que isso, então já estamos a um passo de garantir a classificação".