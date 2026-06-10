O atacante da seleção iraniana, Mehdi Taremi, expressou seu descontentamento com o clima em torno da Copa do Mundo de 2026, considerando que as restrições relacionadas aos vistos e a recusa de entrada de alguns membros da delegação iraniana nos Estados Unidos criaram uma situação de tensão e afetaram negativamente a imagem do país anfitrião.

A seleção iraniana se prepara para participar do torneio, que será sediado pelos Estados Unidos, Canadá e México, em meio a circunstâncias complexas impostas pelos recentes acontecimentos políticos e militares na região.

A seleção iraniana chegou ao seu campo de treinamento no México vinda da cidade turca de Antália, depois que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) decidiu transferir sua sede da cidade americana de Tucson para Tijuana, no México, próxima à fronteira com os Estados Unidos.

Embora essa decisão tenha permitido a chegada de todos os jogadores e membros da delegação ao México, 14 membros da comissão técnica e administrativa não obtiveram vistos de entrada nos Estados Unidos, país que sediará todas as partidas do Irã na fase de grupos.

Tarmi disse, em declarações à ESPN: “Participei de três edições da Copa do Mundo, e sempre diziam que, assim que você desce do avião e entra no país anfitrião, sente uma atmosfera única de cordialidade e universalidade”.

O ex-jogador da Inter e atual jogador do Olympiacos grego acrescentou: “Infelizmente, não sinto isso agora. Há muita tensão nesta edição da Copa do Mundo. Dá para sentir isso no ambiente e, infelizmente, isso se deve a questões como a recusa de vistos. Talvez seja apenas uma sensação pessoal”.

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A seleção iraniana deve enfrentar a Nova Zelândia e a Bélgica em Inglewood, na Califórnia, antes de encerrar a fase de grupos contra o Egito em Seattle, no dia 26 de junho.

Por sua vez, o vice-presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Mohammad Nabi, confirmou que a federação continua trabalhando com a Fifa para resolver a crise dos vistos.

Ele disse: “A equipe não é composta apenas pelos jogadores e pelo técnico, mas também pelas equipes técnicas e administrativas. Somos todos uma única equipe”.

E acrescentou: “Continuamos acompanhando esse assunto com a FIFA. A entidade internacional reconheceu o problema e estamos trabalhando para encontrar uma solução. Esperamos que a crise seja resolvida nos próximos dias. Não deve haver qualquer tipo de discriminação no esporte, e todos devem ser tratados com igualdade”.

A guerra afeta os preparativos

Os preparativos da seleção iraniana sofreram grandes perturbações devido à guerra que eclodiu na região nos últimos meses, o que levou à interrupção das atividades locais e à transferência da seleção para treinar na Turquia.

Apesar das dúvidas que cercaram a participação do Irã no torneio nos últimos tempos, a FIFA manteve sua posição de que a seleção deve participar da fase final.

Nabi confirmou que a comissão técnica está trabalhando para manter os jogadores longe de quaisquer influências externas, dizendo: “Não permitimos que nossos jogadores percam o foco. Eles são profissionais e se concentram nos treinos e no programa elaborado para eles, sem se distrair com o que acontece fora do campo”.

Mas o jogador da seleção iraniana, Ali Reza Jahanbakhsh, admitiu a dificuldade de separar o futebol dos acontecimentos atuais.

“Sinceramente, tem sido muito difícil para todos nós. Você precisa acompanhar constantemente a situação da sua família, dos seus entes queridos e das pessoas no seu país, e isso, naturalmente, afeta o grupo”, disse ele.

E acrescentou: “Como seleção, tentamos fazer tudo o que podemos para alegrar nosso povo, especialmente nessas circunstâncias”.