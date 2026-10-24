Frenkie de Jong, estrela do Barcelona, quebrou o silêncio sobre um dos períodos mais difíceis de sua carreira no clube catalão.

O jornal Sport publicou as declarações de De Jong, durante uma entrevista ao canal "Ziggo Sport", na qual ele comentou as críticas e as dúvidas levantadas a respeito de sua recuperação.

O jogador do Barcelona disse: "Sempre foi assim; a maior parte das críticas dirigidas a mim, ou o alvoroço que se cria em torno de mim, acontece quando estou ausente e quando não consigo jogar futebol. E isso se repetiu desta vez também, e eu entendo perfeitamente os motivos disso".

De Jong entende, em especial, o descontentamento de alguns torcedores do Barcelona por conta de sua participação na Copa do Mundo com a seleção da Holanda e, em seguida, por seu afastamento dos gramados com o clube durante vários meses.

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E reconheceu: "Entendo muito bem os torcedores. Eles me veem jogando pela seleção nacional e não me veem com o time que torcem".

E acrescentou: "Se quisermos simplificar, a imagem é a seguinte: joguei na Copa do Mundo até a última partida e depois fiquei afastado dos gramados por 3 meses. E eu entendo perfeitamente esse sentimento".

O jogador holandês também expressou seu descontentamento com as especulações que acompanharam sua lesão e com as diferentes versões sobre o tratamento ao qual ele deveria ter se submetido.

E esclareceu: "Sou o primeiro a me sentir incomodado com essa situação, junto com o clube e os torcedores, porque quero jogar. Mas não consegui, e ficou claro que a lesão era mais grave do que pensávamos. E é aí que todo tipo de versão começa a se espalhar, e muitas coisas acontecem".

Após várias semanas de recuperação, Frenkie de Jong olha agora para o futuro com otimismo.

O meio-campista afirmou na entrevista, realizada na véspera do Clássico: "Sinto-me muito bem e me sinto pronto". O jogador do Barcelona também falou sobre a concorrência dentro do elenco, especialmente após a chegada de Rodri.

E disse: "A concorrência é enorme, mas isso torna tudo mais interessante para mim. Acredito que também tenho um lugar no time, e me sinto capaz de jogar". De Jong não descarta ajudar o time em outras posições, mas mantém sua posição natural no meio-campo.

E esclareceu: "Se o treinador ou o time me pedir para jogar em outra posição, sempre o farei. Mas acredito que todos sabem que sou um meio-campista".

A ambição de Frenkie de Jong permanece a mesma, já que ele coloca a conquista dos títulos mais importantes no topo de seus objetivos futuros.

E encerrou sua fala dizendo: "Vencer a Liga dos Campeões da Europa é algo que ainda falta na minha carreira. É um grande objetivo, um sonho e um desejo".