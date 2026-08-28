Pau Cubarsí, destaque do Barcelona, comentou o desempenho de seu novo companheiro Rodri, que fez sua estreia pela equipe catalã na vitória por 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao, na última quinta-feira.

Ao ser questionado sobre a chegada de Rodri, o zagueiro espanhol elogiou o meio-campista internacional, destacando o quanto ele se encaixa no estilo do time.

Cubarsí disse, em declarações publicadas pelo site Tribuna: "Rodri é o volante típico do Barça."

E acrescentou: "Temos Marc Bernal e Gavi, que também conseguem jogar nessa posição e fizeram temporadas espetaculares, mas Rodri pode nos levar a outro nível, seja em termos de competição com os companheiros, seja nos motivando, ou exercendo o papel de líder dentro do time."

O dia do jogo também coincidiu com o sorteio da fase de liga da Liga dos Campeões, na qual o Barcelona jogará em casa contra Manchester City, Aston Villa, Feyenoord e Como, enquanto atuará fora contra Paris Saint-Germain, Sporting de Lisboa, Galatasaray e Sabah Baku.

Apesar da dificuldade dos jogos europeus que aguardam a equipe, Cubarsí explicou que os jogadores do Barcelona mantêm total confiança em suas capacidades.

Ele afirmou: "Demos uma olhada rápida no sorteio, mas não focamos muito nele, porque nossa concentração estava voltada para o jogo contra o Bilbao."

E concluiu: "Agora vamos analisar o sorteio de forma mais detalhada, mas não temos medo de ninguém. Somos o Barcelona, o melhor clube do mundo, e vamos a qualquer estádio fora de casa, ou recebemos qualquer time que venha até aqui, para fazer uma grande partida."

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