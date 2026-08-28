Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Traduzido por

Estrela do Barcelona: não tememos ninguém na Champions League, e Rodri vai nos levar a outro nível

Barcelona x Athletic Bilbao
Barcelona
Athletic Bilbao
La Liga
Rodri
P. Cubarsi
Liga dos Campeões
Espanha

Pau Cubarsí, destaque do Barcelona, comentou o desempenho de seu novo companheiro Rodri, que fez sua estreia pela equipe catalã na vitória por 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao, na última quinta-feira.

Ao ser questionado sobre a chegada de Rodri, o zagueiro espanhol elogiou o meio-campista internacional, destacando o quanto ele se encaixa no estilo do time.

Cubarsí disse, em declarações publicadas pelo site Tribuna: "Rodri é o volante típico do Barça."

E acrescentou: "Temos Marc Bernal e Gavi, que também conseguem jogar nessa posição e fizeram temporadas espetaculares, mas Rodri pode nos levar a outro nível, seja em termos de competição com os companheiros, seja nos motivando, ou exercendo o papel de líder dentro do time."

O dia do jogo também coincidiu com o sorteio da fase de liga da Liga dos Campeões, na qual o Barcelona jogará em casa contra Manchester City, Aston Villa, Feyenoord e Como, enquanto atuará fora contra Paris Saint-Germain, Sporting de Lisboa, Galatasaray e Sabah Baku.

La Liga
Celta de Vigo crest
Celta de Vigo
CEL
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY

Apesar da dificuldade dos jogos europeus que aguardam a equipe, Cubarsí explicou que os jogadores do Barcelona mantêm total confiança em suas capacidades.

Ele afirmou: "Demos uma olhada rápida no sorteio, mas não focamos muito nele, porque nossa concentração estava voltada para o jogo contra o Bilbao."

E concluiu: "Agora vamos analisar o sorteio de forma mais detalhada, mas não temos medo de ninguém. Somos o Barcelona, o melhor clube do mundo, e vamos a qualquer estádio fora de casa, ou recebemos qualquer time que venha até aqui, para fazer uma grande partida."

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google