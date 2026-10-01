Gerard Martín, destaque do Barcelona, afirmou que seu companheiro egípcio Hamza Abdel Karim possui um grande potencial.

Martín acrescentou, durante entrevista ao jornal Sport: "Hamza Abdel Karim é um jogador tímido, mas é um rapaz muito dedicado e, sinceramente, é uma pessoa maravilhosa".

E prosseguiu: "Começamos a temporada muito bem, e agora chegou a hora de parar por alguns dias, mas voltaremos com muita vontade".

Destacou ainda: "Conto com um psicólogo esportivo, que me ajuda tanto nos bons quanto nos maus momentos. Nos bons momentos, ele me ajuda a continuar com a mesma mentalidade para que eu não recue. E nos períodos de queda de confiança, de poucos minutos em campo ou algo do tipo, ele me ajuda a trabalhar dia após dia, a melhorar a autoconfiança e a sensação de segurança".

Ressaltou: "Yamal disse que você é um dos jogadores de futebol que não recebe o devido reconhecimento. Você também sente isso? Talvez seja verdade que eu não receba o devido reconhecimento de fora. Mas o mais importante para mim é ser valorizado pelos meus companheiros, pela minha família e pelo treinador".

E complementou: "A história de me compararem com Maldini? O Éric García especificamente me chama sempre por esse nome. E há alguns outros jogadores também, mas o Éric sempre me chama de Maldini".

Sobre a Bola de Ouro, assegurou: "Yamal merece conquistá-la, pois para mim ele é o melhor jogador, e por isso deve vencê-la".

Martín explicou: "Rodri é um jogador de altíssimo nível, e sempre esteve acostumado a esse estilo de jogo, com a posse de bola, e por isso se adaptou a nós muito rapidamente também. Ele tem muita experiência, e isso também fica evidente nos momentos das partidas".

Afirmou: "Rodri disse recentemente que, para ele, o Barcelona não é o favorito mais evidente para vencer a Liga dos Campeões, e que a equipe precisa melhorar algumas coisas. Como você vê a questão do seu ponto de vista? Sinceramente, não me importa muito se estamos classificados entre os favoritos ou não. Porque nosso objetivo continua sendo vencer a Liga dos Campeões".

Enfatizou: "Não acho que ser classificado como favorito nos coloque uma pressão adicional, assim como a ausência dessa classificação não retira a pressão, porque lidamos com a situação da mesma maneira. E, no fim das contas, que digam o que quiserem aqueles que estão fora do clube. Nós vamos nos concentrar no nosso trabalho, e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para vencê-la".

E acrescentou: "Há algo que chama a atenção. Você não sofreu nenhuma lesão desde que se tornou jogador do Barcelona. Como assim? Bem, eu quebrei a mão com a seleção durante o verão, mas é verdade. Não sei, eu sempre tento me cuidar o máximo possível, e até agora tive a sorte de não sofrer nenhuma lesão, e espero que continue assim".

Sobre a possibilidade de renovar seu contrato, comentou: "Claro. Ficaria feliz em continuar aqui por mais anos. Estou perto de disputar minha partida de número 100, e por isso espero disputar outras 100 partidas, e tudo o que vier depois".

E concluiu: "Você assinaria um contrato vitalício com o Barcelona? Sim, com certeza. Bem, eu preciso merecer isso, mas sim, sim. Até agora as coisas estão indo bem".



