O holandês Frenkie de Jong, craque do Barcelona, comentou a derrota no clássico diante do Real Madrid pelo placar de 2 a 1, na décima rodada de La Liga.

De Jong não esteve na escalação titular do Barça, mas entrou como substituto aos 74 minutos, no lugar de Fermín López.

A rede holandesa Voetbal International publicou as declarações de De Jong, que ele concedeu ao canal Ziggo Sport.

De Jong, após retornar aos gramados depois de meses de sofrimento com a lesão, disse: "Preciso dizer que, antes de tudo, sinto uma grande decepção".

E acrescentou: "É bom voltar a jogar, mas perder o clássico em casa sempre dói".

E prosseguiu: "Quando você perde a partida dessa maneira, fica com uma sensação ruim. Acho que não apresentamos o nosso melhor nível durante todo o jogo. Cometemos mais erros de passe do que o normal".

De Jong destacou: "Em contrapartida, o Real Madrid tem jogadores no ataque com muita velocidade e grande qualidade. Eles podem te machucar com essas características, e foi exatamente o que fizeram. Sofrer um gol no fim da partida dessa maneira é extremamente frustrante".

O Barcelona havia mantido sua campanha invicta na temporada, mas sofreu durante esta semana duas derrotas, diante do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões da Europa e do Real Madrid.

De Jong comentou o assunto dizendo: "É bom que isso aconteça no início da temporada, porque podemos aprender com isso. Nada está decidido ainda, pois continuamos líderes do campeonato, e a Liga dos Campeões da Europa também ainda está em suas fases iniciais".

E concluiu: "Estou pronto e me sinto bem. Agora, é uma questão de aumentar gradualmente o tempo que fico em campo. Preciso trabalhar para voltar à escalação titular o mais rápido possível".

E finalizou: "Tenho uma grande motivação e estou muito empolgado. E, quando eu tiver as oportunidades, caberá a mim provar minhas capacidades dentro de campo".