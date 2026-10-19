O futuro do francês Jules Koundé, zagueiro do Barcelona, voltou a despertar o interesse de alguns dos grandes clubes europeus.

O jornal Sport, citando o Calciomercato, informou que o Milan passou a ser o mais recente clube a entrar na lista dos interessados em contratar Koundé.

O Milan busca no mercado de transferências um zagueiro de alto nível e colocou o jogador do Barcelona entre os nomes que estuda para reforçar seu sistema defensivo.

A situação de Koundé no Barcelona mudou em comparação com as temporadas anteriores. O defensor francês já não é uma peça indispensável nos planos do técnico Hansi Flick, algo que não passou despercebido pelos grandes clubes europeus.

Apesar de ter começado a recuperar gradualmente seu espaço e de aumentar suas participações com a equipe catalã desde a última data Fifa, sua condição de jogador imprescindível já não é a mesma de antes.

Por sua parte, o Barcelona não vê necessidade de se desfazer do atleta, mas também não fecharia as portas para uma negociação que gere um retorno financeiro significativo. Uma proposta econômica elevada poderia abrir caminho para conversas, especialmente diante das necessidades financeiras do clube e da possibilidade de obter receitas com a venda de um jogador de prestígio internacional.

O Milan não está sozinho nessa disputa. O Chelsea, que já havia tentado contratar Koundé antes de sua transferência para o Barcelona, continua acompanhando sua situação de perto.

O Bayern de Munique também observa com interesse os movimentos em torno do internacional francês. Os dois clubes aguardam o surgimento de uma oportunidade favorável no mercado de transferências.

Ainda assim, há um obstáculo importante para todos os clubes interessados em sua contratação: a vontade do próprio jogador. Koundé nunca demonstrou desejo de deixar o Barcelona e segue comprometido com o projeto do clube catalão.

Além disso, seu contrato vai até junho de 2030, o que significa que o clube não é obrigado a ter pressa para negociar sua saída.

Na verdade, as prioridades da diretoria do Barcelona são outras neste momento. Caso o clube precise concretizar uma grande venda para gerar receita, a direção esportiva estudaria a saída de Alejandro Baldé antes de pensar em se desfazer de Koundé.

Por ora, o interesse do Milan se soma ao de diversos outros grandes clubes europeus, mas a situação ainda não chegou ao estágio de uma movimentação concreta para fechar o negócio.



