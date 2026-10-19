O argentino Jorge Valdano, analista do canal "Movistar Plus+" e ídolo do Real Madrid, manifestou seu descontentamento com o aumento da polêmica em torno da arbitragem após a vitória do Real Madrid sobre o Sevilla (4 a 1), criticando o fato de o debate ter se desviado da atuação dos jogadores e dos gols da partida para as decisões arbitrais e os protestos que acompanharam o confronto.

Durante sua participação no canal "Movistar Plus+", Valdano afirmou estar cansado do domínio da polêmica arbitral sobre o cenário do futebol, acrescentando: "Estou cansado de tudo isso, cansadíssimo".

O analista argentino explicou que o futebol oferece gols maravilhosos e jogadores de nível excepcional, mas a conversa sempre termina nos árbitros, considerando que esse foco crescente nas decisões arbitrais empurra o próprio jogo para o segundo plano.

Valdano acrescentou que o clima da partida registrou, desde o primeiro minuto, cantos e protestos dirigidos a Javier Tebas, presidente da LaLiga, e ao caso Negreira, além dos árbitros, citando isso como exemplo da ampliação do círculo de polêmicas que passou a cercar as partidas espanholas.

O analista do "Movistar Plus+" também abordou as declarações de Luis García, técnico do Sevilla, que reclamou da não expulsão de Arda Güler durante o confronto, considerando que o treinador usou a possibilidade de o jogador do Real Madrid receber o cartão vermelho para justificar a atuação de sua equipe.

Valdano não definiu sua posição sobre se Güler merecia ou não ser expulso, mas criticou o fato de o debate continuar ocupado com as decisões arbitrais em detrimento do que acontece em campo, encerrando sua fala ao afirmar que tudo passou a girar em torno dos árbitros, em referência ao seu descontentamento com a transformação da arbitragem no eixo central da discussão futebolística.