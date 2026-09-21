Marc Casadó, meia do Deportivo La Coruña emprestado pelo Barcelona, sofreu um duro golpe após passar por uma cirurgia em decorrência de uma fratura na clavícula, o que ameaça deixá-lo fora dos gramados por vários meses e o obriga a uma paralisação em um momento no qual buscava se firmar em seu novo clube.

O jornal espanhol "Sport" informou que Casadó se lesionou durante a partida do Deportivo contra o Real Betis, no domingo, depois de cair sobre o ombro ao colidir com Marc Roca, deixando o campo imediatamente em meio a dores evidentes que provocaram preocupação nos dois clubes, Deportivo e Barcelona.

O jogador havia começado a partida como titular, em sua terceira aparição desde a transferência para o Deportivo, depois de ter se limitado ao papel de reserva diante do Sevilla em uma semana marcada por rodízios na escalação.

Casadó percebeu, assim que caiu, a gravidade da lesão e repetiu diante dos médicos: "Quebrou, quebrou", antes de ser substituído imediatamente.

O clube galego anunciou, na segunda-feira, que o jogador passou por uma cirurgia na cidade de La Coruña, sob a supervisão do especialista em lesões esportivas Rafael Arriaza, por causa de uma fratura na clavícula direita.

O Deportivo declarou, em um boletim médico publicado em suas contas oficiais e em seu site: "Marc Casadó passou por uma cirurgia no hospital HM Modelo, em La Coruña, realizada pelo especialista em lesões Rafael Arriaza, por causa de uma fratura na clavícula direita".

O clube não determinou o período de ausência do jogador, limitando-se a confirmar que a data de seu retorno às competições será definida de acordo com a evolução de seu estado de saúde.

No entanto, esse tipo de lesão pode impor uma ausência que varia entre 8 e 12 semanas, o que significa seu afastamento dos gramados por cerca de 3 meses, com a possibilidade de que sua ausência se estenda até janeiro próximo, após as festas de fim de ano.

A lesão representa um revés cruel para Casadó, que esperava conseguir uma oportunidade maior de atuar pelo Deportivo, depois de se ver fora dos planos regulares de Hansi Flick no Barcelona.

O jogador havia se transferido para o clube da cidade de La Coruña no último dia da janela de transferências, em busca de mais espaço para jogar e de reativar sua carreira.