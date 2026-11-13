Seis jogadores da seleção holandesa estão pendurados para o jogo em casa contra a Grécia, pela Liga das Nações, na próxima sexta-feira. Se receberem outro cartão, um ou mais desses atletas ficarão suspensos.

Jan Paul van Hecke, Quinten Timber, Jurriën Timber, Noa Lang e Tijjani Reijnders serão suspensos se receberem outro cartão amarelo. Virgil van Dijk também está pendurado, mas o capitão da seleção holandesa desfalcará a equipe na sexta-feira por causa de uma lesão.

Quinten Timber, Van Hecke e Van Dijk receberam cartões amarelos contra a Alemanha (1 a 1), em setembro. Jurriën Timber e Reijnders foram advertidos na visita à Sérvia, enquanto Lang levou amarelo no jogo fora de casa contra a Grécia.

Se receberem outro cartão amarelo, esses jogadores serão suspensos e perderão a última partida da fase de grupos, contra a Alemanha, na segunda-feira. A Holanda joga em 16 de novembro no Olympiastadion, em Berlim.

Na Liga das Nações, dois cartões amarelos resultam em uma suspensão de uma partida. Depois, isso volta a acontecer ao chegar a quatro, seis e oito cartões amarelos. Os cartões não são zerados logo após a fase de grupos, mas apenas nas quartas de final.

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A seleção holandesa lidera atualmente o grupo B da Liga das Nações, com oito pontos em quatro jogos. A Grécia somou a mesma quantidade de pontos. A Alemanha tem cinco pontos, e a seleção sérvia ainda não pontuou.

No encontro anterior com a Grécia, a Holanda perdia por 2 a 0 no intervalo. Graças aos gols de Van Dijk e Reijnders, a equipe comandada pelo técnico Xavi ainda conseguiu salvar um ponto.