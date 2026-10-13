Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico alemão contrariou as expectativas

Publicidade

Hansi Flick, técnico do Barcelona, revelou o motivo de sua decisão de escalar Dani Olmo na posição de falso 9 no duelo contra o Galatasaray, nesta terça-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League.

Flick contrariou as expectativas ao se recusar a apostar no brasileiro Gabriel Jesus como atacante de referência para compensar a ausência de seu compatriota Raphinha, lesionado, preferindo escalar Dani Olmo como falso 9.

Veja a escalação completa do Barcelona para a partida contra o Galatasaray.

Em declarações à rede "Movistar Plus" antes da partida, reproduzidas pelo jornal espanhol "AS", Flick disse que o confronto com o time turco não será fácil, diante da pressão que os donos da casa devem exercer, mas destacou a confiança do Barcelona em sua capacidade de lidar com essas circunstâncias.

Publicidade Publicidade

Flick explica o motivo da escolha de Olmo

Sobre a decisão de escalar Dani Olmo na posição de atacante para suprir a ausência de Raphinha, o treinador alemão explicou: "Foi por isso que decidi escalar Olmo hoje. Ele consegue segurar a bola e controlá-la, e esse é o objetivo".

Tópicos relacionados

Jogos da(o) Liga dos Campeões Feyenoord x Como Max

LASK x Liverpool Max

Slovan Bratislava x Stuttgart Max

Manchester City x PSG Max

Shakhtar Donetsk x AEK Athens Max

Bodo/Glimt x Borussia Dortmund Max

Roma x Real Madrid Max

Bétis x Porto Max

Aston Villa x Fenerbahçe Max

















E acrescentou: "Também sabemos que precisamos administrar os minutos dos jogadores e as cargas físicas, especialmente porque a próxima partida será no sábado ou no domingo. Por isso, temos que lidar com isso com sabedoria".

Flick prevê um jogo difícil

Sobre o clima esperado no estádio do Galatasaray, Flick afirmou: "Será uma partida difícil. Por todos os jogos que analisamos anteriormente, sabemos que eles vão nos pressionar, mas confiamos em nós mesmos, pois a pressão e a capacidade de lidar com ela são uma de nossas armas".

Publicidade

Flick fala sobre Lamine Yamal e o rodízio

Sobre a possibilidade de poupar Lamine Yamal, Flick apontou que jogadores de classe mundial normalmente não conseguem descansar com facilidade, explicando que a comissão técnica compreende a natureza da situação atual e a importância de administrar a participação dos jogadores.

E acrescentou: "Para mim e para os jogadores, disputar a Champions League é algo extremamente importante. Acredito que o Barcelona não teve um início semelhante a este nos últimos 19 anos, e isso nos dá confiança".

Publicidade

Flick: nosso objetivo é ganhar títulos, não fazer história

Sobre as ambições do Barcelona nesta temporada, o treinador alemão destacou que o objetivo não é registrar marcas históricas, mas sim conquistar títulos.

E disse: "Queremos seguir trabalhando da mesma forma que fizemos até agora. Não se trata de fazer história; o mais importante é ganhar títulos e continuar trabalhando".

Publicidade

O Barcelona espera manter seu início positivo na Champions League, apoiado na proposta de Flick baseada na posse de bola e na pressão, em um duelo que deve impor desafios físicos e táticos ao time catalão.