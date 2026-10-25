O português José Mourinho, treinador do Real Madrid, afirmou que sua equipe tem como objetivo conquistar o título do Campeonato Espanhol, e não apenas se contentar com a vitória sobre o Barcelona, após o triunfo por 2 a 1 no Clássico no estádio Spotify Camp Nou, reduzindo a diferença para o rival catalão a 3 pontos.

Mourinho elogiou o desempenho de seus jogadores, considerando que o confronto foi o mais completo durante sua segunda passagem pelo clube merengue, dada a força do adversário e a qualidade de seus jogadores, destacando que o Real Madrid conseguiu lidar com a pressão do Barcelona e manter a calma após o gol de empate, antes de Kylian Mbappé definir o confronto aos 87 minutos.

O treinador português disse: "O Real Madrid não joga para vencer no Camp Nou, mas sim para vencer o campeonato", enfatizando a necessidade de continuar o trabalho e a concentração, apesar da importância da vitória, e alertando que o triunfo sobre o Barcelona não terá o mesmo valor se a equipe tropeçar na partida seguinte.

Mourinho critica a tecnologia do vídeo

Apesar de ter elogiado o árbitro principal, Mourinho criticou o desempenho da tecnologia do árbitro assistente de vídeo, por não ter intervido no lance da entrada de João Cancelo em Yan Diomande, considerando que o lance exigia a expulsão.

E disse: "O árbitro fez uma partida excelente, mas o (VAR) estava dormindo aos 60 minutos, e deveria ter dado um cartão vermelho por causa de sua entrada em Diomande".

Banco de reservas dá ao Real Madrid soluções adicionais

Mourinho defendeu sua decisão de manter Eduardo Camavinga no banco de reservas no início do jogo, explicando que o jogador continua sendo uma peça fundamental, mas que as escolhas de escalação estão ligadas às exigências de cada partida.

Ele indicou que a entrada do francês no segundo tempo deu à equipe maior capacidade de aproveitar os espaços e os contra-ataques, plano que contribuiu para a construção do gol da vitória.

Também elogiou o goleiro Andriy Lunin, que atuou no lugar de Thibaut Courtois, destacando que ele lidou com a oportunidade com calma e confiança, além de elogiar a insistência de Federico Valverde em continuar jogando apesar de sofrer com a lesão.

Mourinho encerrou sua fala reafirmando a força do grupo e a coesão do vestiário, apontando que a equipe precisa de todos os seus jogadores à disposição diante da sequência de partidas que terá pela frente fora de casa.