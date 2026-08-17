O clube francês Stade de Reims conseguiu fechar uma das mais notáveis contratações de jovens talentos durante a atual janela de transferências, após chegar a um acordo para contratar o maliano Sidou Dembélé, de 18 anos, apesar da forte concorrência de vários grandes clubes europeus, com destaque para Chelsea, Manchester United e Barcelona.

De acordo com o site "Foot Mercato", Dembélé assinará o primeiro contrato profissional de sua carreira com o Stade de Reims, depois de se convencer pelo projeto esportivo do clube francês, que se baseia em descobrir jovens talentos, desenvolvê-los e conceder-lhes um caminho gradual rumo ao time principal, resolvendo assim uma disputa que era candidata a levá-lo a um dos gigantes do continente.

Dembélé impôs-se como um dos mais notáveis talentos em ascensão do futebol africano, após brilhar com a camisa da seleção sub-17 do Mali na Copa do Mundo realizada no Catar em 2025, marcando dois gols e dando quatro assistências em cinco partidas, sagrando-se assim artilheiro do torneio e atraindo os olhares dos observadores dos clubes europeus.

Seu brilho no Mundial não foi apenas uma aparição passageira, pois o jogador já havia recebido o prêmio de melhor jogador do torneio da África Ocidental sub-17 da zona "A", realizado no Senegal, confirmando cedo que possui um talento excepcional que o tornou um dos jogadores jovens mais acompanhados dentro do continente africano.

Dembélé recebeu sua formação na famosa academia "JMG" em Bamako, fundada pelo francês Jean-Marc Guillou, onde seu talento técnico foi lapidado, assim como sua capacidade de controlar a bola e criar jogadas.

O jogador canhoto se destaca por uma visão de jogo diferenciada e grande habilidade nos duelos individuais, além de sua capacidade de executar bolas paradas e passar em espaços apertados, fatores que o fizeram ser amplamente valorizado no mercado de talentos.

Era natural que essas qualidades se transformassem em uma disputa entre vários clubes europeus, já que o Chelsea apresentou uma oferta oficial para contar com os serviços do jogador, enquanto Manchester United, Red Bull Salzburg e Fenerbahçe demonstraram interesse no talento maliano, antes que o Barcelona parecesse o mais próximo de fechar o negócio em uma etapa anterior.

Mas o Reims conseguiu virar a equação, após apresentar ao jogador um projeto esportivo mais claro, condizente com sua faixa etária, e que lhe concede a oportunidade de se desenvolver longe das pressões de um salto precoce para os holofotes, o que contribuiu para convencer Dembélé e sua equipe a escolher o clube francês em vez de transferir-se diretamente para um dos grandes clubes.