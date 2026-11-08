Yan Diomande está entre os jogadores do Real Madrid que proporcionaram ao técnico José Mourinho um grande salto de qualidade nas últimas semanas.

A rede Defensa Central noticiou que Diomande preencheu o vazio deixado por seu companheiro Vinícius Júnior, e ainda o colocou em uma situação bastante delicada antes de seu retorno da suspensão na La Liga.

Entre os exemplos que ilustram isso, está o fato de o jogador marfinense ter executado 6 dribles bem-sucedidos somente no confronto contra o Valencia, enquanto Vinícius conseguiu completar apenas 4 dribles, mas no somatório de suas partidas contra AEK Atenas, Leipzig, Roma, Villarreal, Atlético de Madrid, Elche e Rayo Vallecano.

Não há dúvida de que a proximidade do retorno de Vinícius aos gramados nas competições da La Liga explica por que as perguntas foram constantemente direcionadas a José Mourinho sobre esse dilema, durante a coletiva de imprensa que antecedeu o confronto com o Valencia no estádio de Mestalla.

O treinador português disse aos veículos de imprensa: "Para mim, a prioridade absoluta é a equipe. Nunca tomarei, de forma intencional, uma decisão que possa prejudicar o grupo em benefício de um jogador específico".

E prosseguiu: "Na Liga dos Campeões da Europa, essa questão poderia ter sido levantada, mas quando Vinícius estiver disponível, lidarei com a situação de acordo com isso".

E esclareceu: "Quero que os jogadores disputem cada partida concentrados no presente, embora eu, na condição de treinador, deva ter uma visão diferente".

E ressaltou: "Minha responsabilidade é avaliar a sequência de compromissos e partidas que nos aguardam. O confronto com o AEK Atenas foi uma boa oportunidade para Vinícius, e também para dar a Güler um período de descanso".