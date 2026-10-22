Vinicius ficou aquém das expectativas durante boa parte da partida, ofereceu pouco perigo ao gol e não participou de nenhum dos quatro gols de sua equipe. Seu lance de maior destaque foi uma finalização pouco antes do intervalo, defendida pelo goleiro do Leipzig, Maarten Vandevoordt, com uma grande intervenção.

Uma estatística mostra como o brasileiro está longe de sua melhor forma. Segundo a empresa de dados Opta , Vinicius passou pela segunda partida consecutiva sem tentar um único drible, algo que nunca havia acontecido em sua carreira. Os duelos individuais com os adversários são justamente um dos pontos fortes do jogador de 26 anos, que, em seus 309 jogos oficiais anteriores, havia deixado de tentar um confronto um contra um apenas três vezes.

Após cerca de 70 minutos, a partida de Vinicius chegou ao fim. Em seu lugar entrou Yan Diomande, ex-jogador do Leipzig, que tratou de definir o confronto. Primeiro, deu a assistência para Kylian Mbappe fazer o 3 a 0 (83 minutos). Quatro minutos depois, fechou o placar com um belo voleio, decretando a vitória por 4 a 1. Tidiam Gomis havia marcado o gol de honra da equipe da Saxônia. Bernardo Silva e Arda Güler fizeram os outros gols do Real Madrid.

Vinicius Junior foi direto para o vestiário: Jose Mourinho fala sem rodeios

Depois da partida, Mourinho esclareceu: "Não substituí Vinicius Junior porque estava insatisfeito, mas porque tenho um banco forte e precisávamos de energia nova, como a de Yan e Endrick. É preciso se acostumar com isso." O português também afastou preocupações sobre a reação do ambicioso ponta. "Se Vinicius Junior está triste, isso é uma questão pessoal. Estou satisfeito com sua atuação; as expectativas sobre ele sempre foram altas, ele deve fazer a diferença", afirmou. Mourinho destacou ainda que o jogador "assumiu uma tarefa defensiva maior".

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Após ser substituído, Vinicius foi direto para o vestiário. Depois, publicou no Instagram uma legenda sugestiva e reflexiva para uma foto: "Viver cada momento. Tudo passa."

Há semanas, as atuações de Vinicius dividem opiniões (quatro participações em gols em onze jogos oficiais). A ponto de, recentemente, até teorias da conspiração extravagantes circularem, segundo as quais seria um sósia vestindo a camisa do Real. Além disso, o ataque dos Blancos funcionou muito bem sem Vinicius nas últimas partidas. O jogador está suspenso até 21 de novembro após o cartão vermelho recebido em 10 de outubro e, por isso, também perderá o clássico contra o FC Barcelona no próximo domingo.

Jose Mourinho abriu uma exceção especialmente para Vinicius Junior

Foi o que aconteceu também na vitória por 4 a 1 sobre o FC Sevilla no último fim de semana. Endrick, Güler e Diomande formaram o trio ofensivo atrás de Mbappe. Talvez para afastar especulações de que Vinicius poderia ficar apenas no banco contra o Leipzig, apesar de estar apto a jogar na Liga dos Campeões, devido à boa atuação do quarteto, Mourinho abriu uma exceção para seu comandado criticado logo após o apito final. "Não gosto disso, mas vou fazer porque é uma situação quase inevitável: ele será titular na quarta-feira. A Liga dos Campeões é uma oportunidade de mantê-lo motivado, para que não fique apenas treinando, sem jogar", disse.

Vinicius só terá outra oportunidade de mostrar seu futebol em 4 de novembro. Nessa data, o Real enfrentará o azarão AEK Atenas na Liga dos Campeões. Será também sua última chance de disputar uma vaga de titular para depois da pausa para as seleções e do cumprimento de sua suspensão.

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"Isso me dói": Jose Mourinho tem mais uma questão a resolver

Até lá, além de Mbappe, Güler e Diomande devem ser os principais nomes com vaga garantida. Se Jude Bellingham voltar a atuar um pouco mais recuado pelo centro, Endrick ou o versátil Federico Valverde poderão jogar novamente pela ponta direita. Mourinho escalou Valverde como lateral-direito nas duas últimas partidas, embora tanto o recém-contratado Denzel Dumfries quanto Trent Alexander-Arnold, presença constante no banco, estivessem no elenco. É bem possível que o capitão também atue na lateral direita no clássico.

Após o jogo contra o Leipzig, Mourinho evitou todas as perguntas sobre o assunto. "Valverde como lateral-direito contra o Barcelona? Não vou falar sobre o jogo de domingo. Não perguntem. Não vou dizer a vocês se Fede jogará como lateral-direito no clássico. Não vou dizer agora nem no sábado. Ele fez uma partida fantástica nesta noite, é tudo o que posso dizer", afirmou. O treinador também ressaltou a profundidade do elenco: "Dói escalar Fede como lateral-direito e deixar dois excelentes laterais-direitos de fora."

O Barça, por sua vez, sofreu na terça-feira sua primeira derrota na temporada.Em um duelo espetacular, a equipe do técnico Hansi Flick perdeu por 4 a 2 para o PSG. No campeonato, os catalães lideram a tabela com nove vitórias em nove jogos, seis pontos à frente do arquirrival.