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Aurelien Tchouameni deu voz à crescente irritação no vestiário do Real Madrid com as atuações recentes da arbitragem. Antes de um importante confronto europeu contra a Roma, o francês admitiu que o elenco sente o desgaste provocado por decisões controversas em campo.

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Frustrações vêm à tona no Bernabéu

“Não quero falar dos árbitros. Estamos muito frustrados. Mas o que importa é que vencemos a partida”, disse ele ao Marca após a vitória do Real Madrid sobre o Villarreal pela LaLiga. A declaração evidencia a situação delicada dos jogadores do clube, claramente incomodados com os acontecimentos recentes, mas receosos de sofrer punições disciplinares caso falem abertamente demais.

O sentimento expressado por Tchouameni foi reforçado mais tarde por seu treinador, sugerindo que há uma posição comum no elenco sobre o nível da arbitragem que a equipe enfrentou nas últimas semanas, tanto nas competições nacionais quanto nas continentais.

Enquanto a equipe se prepara para o próximo desafio, a pressão sobre os árbitros para que mantenham atuações consistentes tende a aumentar. O histórico do Real Madrid nas competições europeias costuma trazer essas questões à tona, e a franqueza de Tchouameni sugere que as conversas internas sobre a arbitragem são muito mais acaloradas do que se costuma revelar ao público. A prioridade do jogador francês continua sendo o resultado, mas ele certamente mandou um recado às entidades responsáveis: os jogadores estão perdendo a paciência com a situação atual.

O grande debate sobre o meio-campo continua

Além da polêmica com a arbitragem, Tchouameni também precisou responder ao debate tático em torno do meio-campo do Real Madrid. Desde a saída de armadores lendários, discute-se constantemente na capital espanhola a ausência de um “cérebro puro”, ou de um articulador tradicional no centro do campo. Críticos argumentam que os atuais meio-campistas, embora tenham grande capacidade física e qualidade técnica, não possuem o perfil específico necessário para ditar o ritmo das partidas como faziam seus antecessores.

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Tchouameni, porém, não demorou a defender a qualidade do elenco atual e seu próprio papel no esquema. “Tenho minha opinião, esse é um assunto de vocês. Somos jogadores de elite que trabalham para que a equipe vença”, respondeu ao ser questionado sobre a suposta falta de um articulador no meio-campo.

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A resposta reflete a confiança de um grupo que vem obtendo resultados de forma consistente, apesar das dúvidas externas sobre sua composição tática. O jogador francês acredita que o esforço coletivo e a versatilidade dos atuais meio-campistas são suficientes para alcançar os objetivos ambiciosos do clube.

Quando os jornalistas insistiram em perguntar se o clube precisa buscar no mercado um meio-campista de perfil diferente, Tchouameni evitou assumir essa responsabilidade. “O que importa é o jogo de amanhã. Isso é com ele, com o treinador ou com o presidente”, acrescentou, deixando as decisões sobre contratações a cargo da direção do clube. É uma postura madura de um jogador que se tornou peça fundamental entre os titulares e mostra que seu foco está no campo, não nas decisões da diretoria.

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Foco no desafio em Roma

A conversa acabou se voltando para o desafio imediato: uma difícil partida fora de casa contra a AS Roma.

“A Roma é um adversário duro, muito difícil”, observou o meio-campista, demonstrando respeito pelos desafios táticos que sua equipe terá de superar. Ele também ressaltou que a harmonia interna do time permanece intacta: “O ambiente na equipe é bom. O que importa é que lutemos para ser campeões.”

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A busca por títulos continua sendo a principal motivação do elenco, independentemente dos problemas que enfrenta com a arbitragem ou do ceticismo da imprensa em relação à sua evolução tática sob o atual comando.

Em última análise, a entrevista pré-jogo serviu para lembrar as pressões singulares de representar o Real Madrid. Ao lidar com as polêmicas de arbitragem e defender a identidade tática da equipe, Tchouameni mostrou por que se tornou uma liderança no clube e na seleção.

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Agora, o foco se volta para o campo, onde o Real Madrid tentará calar os críticos e superar a “frustração” das últimas semanas com uma atuação convincente na capital italiana. Como sugeriu Tchouameni, vencer é a única solução real para os problemas que a equipe enfrenta.