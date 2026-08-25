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Hussein Hamdy

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Está fechado: Barcelona assina contrato de novo reforço

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Diversas movimentações de Deco

Os dirigentes do Barcelona fecharam uma nova contratação, nesta segunda-feira, para reforçar a equipe durante a atual janela de transferências de verão.

Fabrizio Romano, especialista em transferências, escreveu em sua conta na rede "X": "O Barcelona acaba de assinar todos os documentos da contratação do goleiro Dominik Livakovic. O negócio está fechado agora".

E Romano acrescentou: "O Fenerbahçe receberá dois milhões de euros, além de outros dois milhões de euros em possíveis bônus".

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Romano concluiu: "O Barcelona planeja que Livakovic se torne o goleiro reserva da equipe a partir de junho de 2027, com a saída de Wojciech Szczesny após o fim de seu contrato, caso o clube consiga encontrar um empréstimo adequado para ele agora".

Vale lembrar que a contratação de um novo atacante é atualmente a principal pauta de Deco, o diretor esportivo do Barcelona, durante este verão.

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