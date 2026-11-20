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Em busca de um novo ponta-esquerda, o Bayern de Munique agora também parece ter colocado na mira um jogador em ascensão na seleção alemã sob Jürgen Klopp.

Já não é segredo que o Bayern de Munique gostaria de contratar, para a próxima temporada, um reserva para o incansável Luis Diaz na ponta esquerda. Após se lesionar, o jogador está perto de voltar.

Segundo o jornal de Munique tz, o clube mais vezes campeão da Alemanha agora também estaria de olho em Derry Scherhant, do Freiburg, nova joia ofensiva alemã. Ele se junta a nomes como Rio Ngumoha (Liverpool), Oskar Pietuszewski (Porto) e Eli Junior Kroupi (Bournemouth) em uma lista de possíveis candidatos.

Até o momento, porém, não teria havido conversas concretas entre os dois clubes sobre uma possível transferência. Scherhant, que supostamente pode ter uma cláusula de rescisão em seu contrato, também estaria na mira de vários outros clubes.

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O jogador de 24 anos foi um dos grandes destaques da segunda convocação sob o comando de Klopp na seleção alemã e coroou sua atuação excepcional na vitória por 5 a 0 sobre a Holanda com seu primeiro gol pela seleção, em sua quarta partida. "Os dois sabem jogar bola, meu Deus!", disse Klopp, entusiasmado com Scherhant e seu companheiro de ponta Brajan Gruda.

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Por quais clubes Derry Scherhant passou nas categorias de base?

Por muito tempo, porém, nada indicava que Scherhant teria uma grande carreira. Nascido em Berlim, ele passou boa parte da juventude sem chamar a atenção de grandes clubes como Hertha e Union . Em vez disso, o atual jogador do Freiburg precisou buscar espaço em equipes menores e tentar se destacar, como no SC Charlottenburg, no Tennis Borussia Berlin, no FC Viktoria 1889 Berlin e no Berliner Sport-Club.

"Sei como é não jogar nas categorias de base, ser ignorado", disse Scherhant há alguns dias, em entrevista coletiva da seleção alemã, ao falar de sua trajetória. Marcar justamente no Estádio Olímpico de Berlim, em sua cidade natal, o deixou "feliz demais".

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Durante a pandemia de coronavírus, ele precisou se esforçar para conseguir treinar além das atividades habituais, já que muitos campos estavam fechados. "Eu pulava a cerca todos os dias, driblava e chutava a gol repetidas vezes. Por mais difícil que a pandemia tenha sido para todos, ela me ajudou muito no futebol", contou certa vez à Sport Bild. "Se os fiscais apareciam em um campo, simplesmente íamos para o outro. As instalações ficam bem ao lado uma da outra", contou à Sports Illustrated.

Depois de cinco anos no Hertha Berlim, Scherhant chegou ao Freiburg em 2025. Em pouco tempo, tornou-se titular indispensável para o técnico Julian Schuster e, pouco depois, chegou à seleção alemã.