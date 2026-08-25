No encerramento da 1ª rodada, a Roma venceu a Fiorentina por 4 a 0 na noite de segunda-feira. Malen foi o responsável pelos três primeiros gols e, com isso, superou uma lenda.

O atacante, que no início do ano chegou a Roma por empréstimo vindo do Aston Villa, já marcou 17 gols em suas 19 partidas disputadas até aqui na Serie A. Segundo o provedor de dados Opta, desde a temporada 1994/95 nenhum jogador da Roma balançou as redes tantas vezes após esse número de jogos de liga, nem mesmo a lenda do clube Gabriel Batistuta. De acordo com esses dados, o ex-goleador argentino de classe mundial havia marcado "apenas" 15 vezes em seus primeiros 19 jogos de Serie A pelos Giallorossi.

Batistuta, aliás, levou a Roma em 2001 ao seu até agora último de três títulos italianos. É claro que ainda é cedo demais para esse tipo de sonho, mas o início da nova temporada foi promissor. E isso, acima de tudo, graças a Malen e ao seu parceiro genial de ataque, Paulo Dybala.

Paulo Dybala deu assistência para os três gols de Donyell Malen

O argentino deu assistência para os três gols do holandês, que primeiro abriu o placar aos 27 minutos e, no segundo tempo, ainda marcou mais duas vezes (52, 60). O gol que fechou o 4 a 0 saiu, por fim, dos pés de Niccolo Pisilli, aos 86 minutos.

O primeiro gol de Malen foi especialmente bonito. Dybala partiu da direita em uma arrancada irresistível, deixou vários adversários para trás no caminho até a área e dentro dela, e depois serviu Malen. Então, ele deixou o defensor da Fiorentina Dodo para trás com inteligência, com um toque de calcanhar na pequena área, e finalizou com frieza de pé esquerdo.

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"Malen é imparável - que espetáculo", celebrou o jornal italiano Corriere della Sera sobre o jogador de 27 anos após a partida. "Isso é uma piada. Esse cara é absurdo. Ele simplesmente continua de onde parou na temporada passada", vibrou o comentarista Mario Rieker, da DAZN, logo após o segundo gol de Malen na noite de segunda-feira. O ex-jogador do Dortmund recebeu então os merecidos aplausos extras ao ser substituído aos 68 minutos, quando os torcedores da Roma no Olímpico o celebraram com aplausos de pé e cânticos frenéticos.

Donyell Malen encontrou a grande felicidade na Roma

Na capital italiana, Malen parece ter encontrado a grande felicidade. Ele deixou o Borussia Dortmund no início de 2025, após três anos e meio, rumo ao Aston Villa por 25 milhões de euros, mas não se firmou como titular por lá e deixou a Premier League apenas um ano depois. Em janeiro de 2026, a Roma contratou inicialmente por empréstimo o jogador da seleção holandesa e foi amor à primeira vista. Assim, Malen teve grande participação no fato de que a equipe do técnico Gian Piero Gasperini terminou a temporada passada em terceiro lugar e, com isso, se classificou pela primeira vez desde 2018 para a Champions League. Exercendo a opção de compra, a Roma então contratou Malen em definitivo (contrato até 2030), e ao todo 27 milhões de euros foram pagos ao Aston Villa.

Somando todas as competições, Malen já marcou 18 gols e deu três assistências em 21 jogos oficiais pela Roma. Enquanto isso, o capitão da Roma, Bryan Cristante, também fez um elogio especial a ele e a Dybala: "Quando estão em um bom dia, eles fazem a diferença. Esperamos que continuem assim pelo maior tempo possível", disse o meio-campista à DAZN após a boa estreia.