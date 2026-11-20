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Ismaila Sarr, destaque do Crystal Palace, falou sobre a negociação do verão que quase o levou de Selhurst Park a Anfield. O senegalês segue como peça fundamental do projeto do clube e agora quer recuperar sua melhor forma sob o comando do recém-contratado Thomas Frank.

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O interesse do Liverpool ficou para trás

Ao recordar o interesse do Liverpool perto do fim da janela de transferências do verão , Sarr admitiu que a possibilidade de se juntar a um clube tão prestigiado era importante. O Palace acabou recusando a investida do Liverpool pelo senegalês, que fez uma campanha excepcional na temporada passada: marcou 21 gols em 45 jogos em todas as competições, enquanto o clube conquistou o título da Liga Conferência.

O Liverpool acabou decidindo manter Cody Gakpo apesar do interesse do Manchester City. Em entrevista exclusiva à BBC Sport, o jogador de 28 anos, indicado ao prêmio de Melhor Jogador Africano do Ano, explicou como encarou aquele período. “O Liverpool é um dos maiores clubes do futebol mundial e, quando um clube assim demonstra interesse em você, é claro que isso é algo que você leva a sério”, afirmou Sarr.

“Não acho que algum jogador ficaria indiferente a uma oportunidade dessas. Era uma possibilidade interessante e, naturalmente, pensei no que ela poderia significar para a minha carreira”, acrescentou Sarr. O ponta, porém, fez questão de enfatizar que seu compromisso com o Crystal Palace continua total. “Hoje, esse capítulo ficou para trás. Sempre acreditei que não dá para seguir em frente olhando o tempo todo pelo retrovisor. Sou jogador do Crystal Palace, tenho orgulho do que conquistamos juntos e meu foco é voltar a campo e ajudar o time.”

Uma nova era sob Thomas Frank

A recuperação de Sarr coincide com uma grande mudança no comando técnico em Selhurst Park. O Crystal Palace teve um início de campanha difícil e ocupa a lanterna da Premier League, com apenas sete pontos nos primeiros 10 jogos. Após uma passagem decepcionante de Pierre Sage, o clube agiu rapidamente para contratar Frank, ex-técnico de Brentford e Tottenham. Sarr, que fez apenas duas partidas saindo do banco durante a breve passagem de Sage, vê a troca de treinador como um ponto de virada importante para um elenco que tem tido dificuldades para repetir o desempenho que o levou ao sucesso europeu anterior.

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Sarr está otimista de que a abordagem tática de Frank dará ao time o impulso necessário para subir na tabela da Premier League. “É claro que é um momento difícil para todos no clube”, admitiu Sarr ao falar da fase atual da equipe. “Depois de tudo o que conquistamos na temporada passada, ninguém esperava que estivéssemos nesta situação. Mas conheço a qualidade deste elenco. Temos jogadores muito bons, um grupo forte e capacidade para mudar as coisas. A chegada de Thomas Frank é uma oportunidade para um recomeço, com uma nova energia e uma abordagem diferente.”

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Conversas sobre o contrato e recuperação de lesão

Enquanto Sarr trabalha para se recuperar de uma lesão na virilha, seu futuro de longo prazo no clube já está em discussão. Apesar de ter contrato até 2029, dirigentes do Palace estariam conversando para oferecer ao senegalês condições melhores, que reflitam sua condição de um dos atacantes de elite da liga. Sarr confirmou que as negociações estão acontecendo, mas preferiu manter os detalhes longe dos olhos do público por enquanto.

“Sim, houve conversas com o clube. Por enquanto, prefiro deixar que aconteçam em particular e me concentrar no futebol”, disse. O atacante quer retribuir a confiança depositada nele pela torcida e pela diretoria, especialmente após uma temporada em que marcou 21 gols em todas as competições. “Todos nós temos que assumir a responsabilidade, trabalhar juntos e lutar por cada ponto. Estou confiante de que podemos superar este período difícil e alcançar nossos objetivos nesta temporada”, concluiu Sarr.

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Prêmios individuais e sucesso pela seleção

O prestígio individual de Sarr nunca esteve tão alto, como mostra sua presença na lista de 10 finalistas do prêmio de Melhor Jogador Africano do Ano. A cerimônia, marcada para 7 de dezembro em Lagos, vem após um ano notável em que ele foi eleito o melhor jogador da temporada da Liga Conferência . Seus nove gols na competição foram fundamentais para garantir ao Crystal Palace seu primeiro grande título europeu, feito que também lhe rendeu os prêmios de melhor jogador do clube, tanto na votação dos torcedores quanto na dos jogadores.

Seu destaque também se estendeu à seleção: Sarr teve papel importante pelo Senegal na Copa do Mundo de 2026, na qual marcou quatro gols. O atacante também havia disputado a polêmica final da Copa Africana de Nações, em janeiro, contra Marrocos, cuja vitória foi inicialmente anulada em março depois que os jogadores do Senegal deixaram o campo sem a autorização do árbitro. Desde então, o Senegal recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS) na tentativa de recuperar o título, mas Sarr continua orgulhoso da atuação de sua equipe e insiste que eles “se tornaram campeões africanos em campo”.