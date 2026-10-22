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Esquivando-se da pergunta espinhosa antes do clássico, Mourinho: a atuação de Valverde como lateral me dói

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Real Madrid x Leipzig
Leipzig
Liga dos Campeões
J. Mourinho
F. Valverde
T. Courtois
Espanha
Alemanha
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O que se passa na cabeça do Special One?

O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, se recusou a responder à espinhosa pergunta sobre a atuação de Fede Valverde na posição de lateral-direito do clube merengue, na partida do Clássico diante do Barcelona no próximo domingo, no estádio Camp Nou, pela décima rodada do Campeonato Espanhol.

Valverde jogou como lateral-direito nas duas últimas partidas do Real Madrid, apesar da presença da dupla Trent Alexander-Arnold e Denzel Dumfries no banco de reservas.

Mourinho foi questionado na coletiva de imprensa após a partida contra o Leipzig pela Liga dos Campeões da Europa, que terminou com a vitória merengue (4 a 1), sobre a possibilidade de Valverde atuar como lateral-direito contra o Barcelona, e respondeu: "Não vou falar sobre o que acontecerá no domingo, e não vou responder se ele vai jogar nessa posição novamente no sábado. Mas vou dizer que o Fede apresentou um bom desempenho".

Em suas declarações, reproduzidas pelo jornal "Marca", acrescentou: "A atuação do Fede como lateral-direito é algo que me machuca, porque isso significa deixar de fora dois jogadores que ocupam essa posição originalmente".

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Em outro contexto, o técnico português foi questionado sobre se Thibaut Courtois é o melhor goleiro que já passou por sua carreira, ao que respondeu: "Nunca fiz isso. Nunca falei sobre os jogadores do meu time. Essa pergunta me é feita com frequência: escolha os onze melhores goleiros entre todos os jogadores que treinei ao longo de vinte anos. Mas o que posso dizer é que, quando Courtois se juntou a nós (Chelsea) — e tinha cerca de 20 anos de idade —, acabou atuando como titular, apesar de Petr Cech ser naquela época o melhor goleiro da história da Premier League".

E continuou: "Conquistamos o título do Campeonato com Courtois no gol, enquanto Cech — o melhor de todos eles — se limitou a atuar nas competições de copas. Se eu dissesse algo assim, Júlio César (ex-goleiro da Inter de Milão) me ligaria em dois minutos para dizer: 'Ah, então o Courtois é o melhor? Mas você ganhou a Liga dos Campeões da Europa comigo!'. Com certeza ele me ligaria na hora. Sempre mantive esse tipo de respeito pelos meus ex-jogadores".


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