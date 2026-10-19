O diretor executivo Lars Ricken explicou: "Kos sofreu uma lesão ligamentar no pé. Ele não viajará para Baku e também não poderá jogar contra o Frankfurt no sábado. É claro que isso é frustrante, mas, num primeiro momento, esperávamos algo pior depois de ver a reação de seus companheiros de equipe."

Karetsas havia entrado no jogo do Borussia fora de casa, no Alte Försterei (0 a 0), apenas alguns minutos antes, no lugar de Maximilian Beier (aos 62 minutos). O meia-atacante se machucou ao tentar girar para passar por Rani Khedira, do Union, perto da própria área.

Ele torceu a perna e, visivelmente, sentiu muitas dores. Durante a pausa para o atendimento, o capitão do BVB, Nico Schlotterbeck, sinalizou imediatamente para o banco que Karetsas não poderia continuar. Amparado por membros da comissão, Karetsas deixou o campo mancando. Em seu lugar, o jovem talento americano Mathis Albert entrou na partida aos 70 minutos.

Depois, Khedira, seu adversário no lance, desejou uma boa recuperação a Karetsas em entrevista à Sky: "Espero que ele não fique fora por muito tempo."

Próximas partidas SAB Liga dos Campeões 12:45 BVB Assistir

Contra quem o BVB joga nas próximas semanas?

Assim, as semanas difíceis continuam para Karetsas. O reforço de 18 anos, que teve um início tão forte após sua transferência de 30 milhões do KRC Genk no verão, ainda tenta recuperar a forma desde seu colapso na Champions League contra o FC Villarreal, no início de setembro.

Getty Images





Sua situação deverá ser reavaliada após o jogo contra o Frankfurt, no próximo fim de semana. Depois disso, o time de Dortmund terá dois desafios difíceis pela frente: pela Copa da Alemanha, receberá o Werder Bremen, rival da Bundesliga, no Signal Iduna Park. Em seguida, o BVB enfrentará o FC Bayern pela liga.