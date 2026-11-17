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Um especialista em arbitragem encerrou a polêmica sobre a expulsão de Ali Lajami, zagueiro do Al-Hilal, pela seleção saudita no amistoso contra o Uzbequistão.

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A seleção saudita perdeu para o Uzbequistão por 2 a 1 nesta terça-feira , no Estádio Jassim bin Hamad, em Doha, capital do Catar, em seu segundo amistoso nesta Data Fifa.

A seleção saudita terminou o primeiro tempo atrás no placar por 2 a 1, e o técnico grego Georgios Donis decidiu fazer seis substituições no início da etapa final, entre elas a entrada de Ali Lajami no lugar de Abdulelah Al-Amri, zagueiro do Al-Nassr.

Também entraram o goleiro Abdulquddus Atiah, no lugar de Hamed Al-Shanqiti, os laterais Nawaf Boushal e Fares Abdi, nas vagas de Saud Abdulhamid e Moteb Al-Harbi, Mukhtar Ali no meio-campo, substituindo Abdullah Al-Khaibari, e Abdullah Al-Hamdan no ataque, no lugar de Firas Al-Buraikan.

No entanto, Lajami complicou ainda mais a situação da seleção saudita ao receber o cartão vermelho direto aos 50 minutos de jogo , por uma entrada violenta em um jogador do Uzbequistão no meio-campo.

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A expulsão revoltou os jogadores sauditas, que foram até o árbitro e protestaram com veemência, mas ele manteve a decisão após consultar o árbitro de vídeo.

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O especialista em arbitragem jordaniano Ahmed Abu Khadija comentou o lance em declarações à rede saudita "Al-Maydan".

"A decisão de expulsar Ali Lajami, jogador da seleção saudita, contra o Uzbequistão está correta, por ele ter usado força excessiva", afirmou Abu Khadija.

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Foi a primeira expulsão de Ali Lajami pela seleção saudita, o que o coloca em uma lista negra. Ela aconteceu em seu 27º jogo desde que foi convocado pela primeira vez para a seleção saudita, em novembro de 2019, sob o comando do técnico francês Hervé Renard.

No entanto, não foi a primeira expulsão da carreira de Lajami. Ele já havia recebido dois cartões vermelhos pelo seu ex-clube, o Al-Nassr, ambos na Liga dos Campeões da Ásia.

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A primeira e mais famosa expulsão aconteceu em 19 de outubro de 2021, no duelo contra o Al-Hilal, seu clube atual, pela semifinal da Liga dos Campeões da Ásia, que terminou com derrota por 2 a 1.

Cerca de dois anos depois, mais precisamente em 27 de novembro de 2023, Lajami voltou a ser expulso pelo Al-Nassr, no duelo contra o Persepolis, do Irã, pela quinta rodada da fase de grupos, que terminou empatado sem gols.

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Antes do Al-Nassr, o zagueiro saudita recebeu um único cartão vermelho pelo Al-Khaleej, em 10 de dezembro de 2016, na vitória por 4 a 2 sobre o Al-Fateh, pela 12ª rodada da Liga Roshn.

Vale lembrar que esta foi a primeira derrota da seleção saudita desde a goleada por 4 a 0 sofrida diante da Espanha, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

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Desde então, a seleção saudita disputou sete partidas, uma delas no Mundial, cinco na Copa do Golfo 27 e uma em amistoso, com cinco vitórias e dois empates, antes de perder para o Uzbequistão.

Esta foi a terceira derrota de Donis no comando da seleção saudita desde que assumiu o cargo de técnico, em abril passado. Ele já havia perdido para o Equador em um amistoso antes do Mundial de 2026.