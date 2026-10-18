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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Especialista em arbitragem responde: Güler merecia ser expulso contra o Sevilla?

Real Madrid x Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
A. Guler
Espanha
Turquia

Grande polêmica na arbitragem

Um especialista em arbitragem deu sua opinião sobre o episódio envolvendo o turco Arda Güler, jogador do Real Madrid, no confronto contra o Sevilla, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol.

A partida teve um episódio que gerou grande polêmica, no qual os jogadores do Sevilla pediram a expulsão de Arda Güler, alegando que ele acertou uma cotovelada em seu companheiro Peque Fernández.

Os detalhes do episódio remontam ao momento em que Peque Fernández segurou Güler pela camisa durante um dos contra-ataques do Real Madrid, e o jogador turco respondeu com uma cotovelada que derrubou o adversário no chão, o que levou à revisão do lance pelo árbitro de vídeo (VAR) para verificar a possibilidade de aplicação do cartão vermelho.

Após uma revisão que durou cerca de 3 minutos, o árbitro não mostrou o cartão vermelho para Güler, e o jogo foi reiniciado sem que ele recebesse nem o cartão amarelo.

Por sua vez, Iturralde González, especialista em arbitragem, disse ao jornal "AS" e à rádio "Cadena SER": "Parece que há algo, mas não houve um replay claro para determinar".

E prosseguiu: "Eu o vejo estender o braço, mas não é possível ver o contato com o rosto dele porque as imagens são muito ruins. É uma pena: se somos a melhor liga do mundo, o nível de qualidade do replay não deveria ser assim".

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