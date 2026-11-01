O Real Madrid conseguiu um pênalti, aos dez minutos, durante a partida contra o Racing, na noite de domingo, pela 11ª rodada de La Liga.

O jornal AS relatou que Kylian Mbappé arrancou dentro da área e sofreu um leve contato com o braço de Prati na altura dos músculos peitorais, antes de cair no gramado.

O árbitro Munera Montero marcou o pênalti, em meio ao espanto da torcida do Racing Santander. O contato de fato existiu, mas foi muito limitado, e é evidente que não é suficiente para marcar uma infração.

Iturralde González, ex-árbitro e analista de arbitragem do jornal AS e da rádio Cadena SER, disse: "Não é pênalti".

O motivo da polêmica está no fato de que a tecnologia do VAR não interveio, uma vez que havia contato entre os jogadores. Algo que contrasta com o que aconteceu na partida do Getafe apenas uma hora antes, quando a tecnologia interveio em uma situação semelhante, embora o contato tenha sido tão leve a ponto de haver quase consenso de que não era suficiente para marcar uma infração, apesar de de fato existir.

Iturralde afirmou: "Se o VAR interveio na infração do Getafe, também deveria intervir aqui. E, do ponto de vista da consistência das decisões arbitrais, se houve intervenção naquele caso por causa de uma mão no rosto de um dos jogadores, deve haver intervenção também neste caso".

E prosseguiu: "Se houve intervenção em uma situação na qual existiu contato e se avaliou a intensidade dele, por que não intervir para avaliar a intensidade deste contato? As pessoas já não entendem mais como funciona o VAR".

Minutos antes, surgiu outra situação na qual possivelmente poderia ser marcado um pênalti a favor de Diomande, depois que Mantilla pisou na parte da frente do pé do jogador marfinense, mas o árbitro Munera Montero não marcou nenhuma infração.

Iturralde considera que o árbitro tomou a decisão correta neste caso, dizendo: "É um lance fortuito, não é nada, não é pênalti".