Especialista em arbitragem explode de raiva após gol anulado do Betis: isto não é futebol!

Pedro Martín, analista de arbitragem do programa "Tiempo de Juego", da rádio "COPE", fez duras críticas à decisão de anular o gol de Giovani Lo Celso, jogador do Real Betis, diante do Barcelona, ao considerar que a marcação do toque de mão em Cucho Hernández, apesar de ter ocorrido cerca de 15 segundos antes da finalização que resultou no gol, revela uma falha na aplicação das regras de arbitragem.

O confronto entre Real Betis e Barcelona gerou ampla polêmica depois que o árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea anulou um gol marcado por Lo Celso no primeiro tempo, após ser chamado pela sala do árbitro assistente de vídeo "VAR" para revisar a possibilidade de um toque de mão de Cucho Hernández durante a construção da jogada, privando a equipe andaluza de um gol que lhe daria o empate em um momento importante da partida.

Martín afirmou que o problema está no fato de o árbitro considerar o toque de mão parte da mesma jogada que terminou com o gol, apesar do intervalo de tempo entre os dois episódios, e manifestou seu descontentamento com a forma como as regras são aplicadas nesses casos.

O analista de arbitragem acrescentou: "O problema é que o árbitro considera que o toque de mão foi intencional e que aconteceu dentro do mesmo movimento que terminou em gol. O que acontece nos casos de toque de mão se tornou uma piada, e no outro dia foi a vez do Betis".

Martín seguiu com suas críticas ao regulamento, afirmando que a repetição desse tipo de decisão levanta questionamentos sobre a coerência de sua aplicação, e disse: "O problema em tudo isso é que o regulamento deveria ser abandonado, e é isso. No outro dia, as pessoas não reclamaram do toque de mão que foi marcado contra o Porto. Não podemos aceitar que esses toques sejam marcados dessa maneira, esteja a decisão a nosso favor ou contra nós, porque isso não é futebol".

O analista destacou que a bola estava sob o controle de Cucho Hernández, mas se opôs à marcação do toque de mão que antecedeu em muito o gol de Lo Celso, acrescentando: "É um toque de mão com a bola sob o controle de Cucho Hernández, mas você não pode marcar um toque de mão 15 segundos antes do gol".