Itturralde González, analista de arbitragem do jornal As e da rádio Cadena Ser, deu sua opinião sobre o pênalti a favor do Barcelona durante a partida contra o Levante, na quinta rodada do Campeonato Espanhol.
O Barcelona terminou o primeiro tempo à frente por 2 a 0, com gols de Marc Bernal Xavi Espart e Lamine Yamal.
Aos 46 minutos, logo no início do segundo tempo, o árbitro González Esteban marcou pênalti a favor do Barcelona.
O jornal As relatou que Yamal provocou a marcação após sofrer um contato de Aissa Mandi, e o próprio Lamine se encarregou de cobrar o pênalti com sucesso.
Mas Itturralde González não concordou com a decisão do árbitro da partida e disse: "Isso não pode ser pênalti de forma alguma".
O analista de arbitragem do jornal As enfatizou: "Ele chutou a bola por baixo. Isso não é pênalti".
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