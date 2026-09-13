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Especialista em arbitragem admite: pênalti do Barcelona foi "incorreto"

Levante x Barcelona
Levante
Barcelona
La Liga
Espanha

Itturralde González, analista de arbitragem do jornal As e da rádio Cadena Ser, deu sua opinião sobre o pênalti a favor do Barcelona durante a partida contra o Levante, na quinta rodada do Campeonato Espanhol.

O Barcelona terminou o primeiro tempo à frente por 2 a 0, com gols de Marc Bernal Xavi Espart e Lamine Yamal.

Aos 46 minutos, logo no início do segundo tempo, o árbitro González Esteban marcou pênalti a favor do Barcelona. 

O jornal As relatou que Yamal provocou a marcação após sofrer um contato de Aissa Mandi, e o próprio Lamine se encarregou de cobrar o pênalti com sucesso.

Mas Itturralde González não concordou com a decisão do árbitro da partida e disse: "Isso não pode ser pênalti de forma alguma".

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Levante
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O analista de arbitragem do jornal As enfatizou: "Ele chutou a bola por baixo. Isso não é pênalti".

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