Como assistir a Espanyol x Getafe com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ajudar.

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. Selecione um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo em seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da empresa que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

La Liga - Rodada 14 30 de nov. de 2026 - 15:00 RCDE Stadium

O Espanyol recebe o Getafe no RCDE Stadium, em Barcelona, em um confronto da LaLiga entre um time do meio da tabela e outro próximo da parte de baixo.

O time de Eder Sarabia chega em boa fase. Venceu o Athletic Bilbao por 1 a 0 em 20 de novembro e perdeu apenas uma vez nas últimas cinco partidas pela liga.

O Getafe vive um momento bem mais difícil. O time de Pepe Bordalas perdeu por 3 a 0 para o Atlético de Madrid em 22 de novembro e, depois, foi derrotado por 1 a 0 pelo Iberia 1999 na Conference League.

São quatro derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições, e a equipe tem algo a provar na Catalunha.

O Espanyol também venceu o Getafe em três dos últimos cinco confrontos entre eles, o que aumenta a pressão sobre os visitantes.

Veja tudo o que você precisa saber para assistir à partida.

As opções de TV e streaming para Espanyol x Getafe estão listadas abaixo. Assista ao vivo pela plataforma indicada.

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