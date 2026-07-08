Espanha x Bélgica – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Espanha x Bélgica: Detalhes da partida

Copa do Mundo - Fase Final Los Angeles Stadium

Espanha x Bélgica terá início em 10 de julho de 2026, às 19h GMT e às 15h EST.

Leia mais: Ex-zagueiro do Barcelona assume como novo técnico do México após a saída de Javier Aguirre, que deixou o cargo após a derrota para a Inglaterra

Getty Images

Os imperiosos campeões europeus enfrentam os imparáveis Diabos Vermelhos em um confronto de grande destaque em Los Angeles

Um clássico de pesos pesados verdadeiramente cativante toma o centro do palco nas quartas de final, quando a Espanha, favorita do torneio, enfrenta uma seleção belga repleta de estrelas no Los Angeles Stadium. Luis de la Fuente comanda uma La Roja impecável, em busca de fazer história, que abriu caminho na chave com arrogância tática e uma base defensiva sólida como uma rocha que simplesmente se recusa a ceder.

No caminho dela está uma seleção belga incrivelmente perigosa, que evoluiu de forma constante para se tornar uma máquina de gols multifacetada à medida que o torneio avança. Com uma impressionante sequência de 18 jogos sem derrota em todas as competições, os “Red Devils” chegam ao sul da Califórnia determinados a romper a barreira estrutural da Espanha e conquistar um lugar lendário entre os quatro finalistas.

Como a “La Roja” e os “Red Devils” chegaram até aqui

A Espanha teve uma campanha impecável e historicamente sólida na defesa para chegar às quartas de final. Os jogadores de De la Fuente passaram com facilidade pela fase de grupos antes de demonstrarem total maturidade nas eliminatórias, goleando a Áustria por 3 a 0 nas oitavas de final e silenciando Portugal por 1 a 0 nas quartas de final, graças a um gol dramático no final da partida marcado pelo reserva Mikel Merino. Um ponto crucial é que a Espanha ainda não sofreu nenhum gol em todo o torneio, com o goleiro Unai Simón estabelecendo um novo e notável recorde de 609 minutos sem sofrer gols.

A trajetória da Bélgica até Los Angeles foi marcada por uma resposta ofensiva explosiva. Após um início lento, com empates contra o Egito e o Irã, a equipe disparou uma goleada de 5 a 1 sobre a Nova Zelândia para avançar da fase de grupos. A equipe levou esse ímpeto avassalador para as eliminatórias, conquistando uma vitória apertada por 3 a 2 na prorrogação contra o Senegal antes de dar uma verdadeira aula de futebol nas oitavas de final, goleando os co-anfitriões dos EUA por 4 a 1 em Seattle, sinalizando que é uma ameaça de peso.

Getty Images

Lesões no meio-campo e dilemas na escalação influenciam as escolhas

A preparação tática para esta partida de destaque das quartas de final é fortemente ditada por um grande golpe causado por lesões no elenco belga. O meio-campista Amadou Onana foi oficialmente descartado para o restante da Copa do Mundo após sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA), criando uma grave vulnerabilidade defensiva no meio-campo da equipe. Além disso, será necessário um teste físico de última hora para o zagueiro do Sporting, Zeno Debast, enquanto Kevin De Bruyne deve retornar ao meio-campo após ter sido poupado com cuidado.

A Espanha chega ao confronto em uma condição física muito mais estável, com o elenco praticamente sem lesões. Embora o ponta Nico Williams tenha sofrido uma contusão leve, espera-se que ele esteja apto para retornar ao elenco para a partida. De la Fuente enfrenta um dilema invejável na escolha do lateral-direito, onde Marcos Llorente pressiona intensamente para substituir Pedro Porro após uma impressionante participação defensiva na fase anterior.

Leia mais: Como conseguir ingressos para Espanha x Bélgica: preços da Copa do Mundo, informações sobre a partida das quartas de final, vendas de última hora e muito mais

Armadilhas táticas de ritmo x velocidade de transição definirão o rumo da partida

O plano estratégico se concentrará inteiramente em uma batalha fascinante pelo território central e pela velocidade vertical. O plano da Espanha gira em torno da restrição absoluta no meio-campo e do controle da posse de bola. Rodri, vencedor do Ballon d’Or de 2024, será o âncora no meio-campo, ladeado por Pedri e Dani Olmo, buscando cortar as linhas de abastecimento, comprimir o espaço e explorar meticulosamente os meios-espaços para abastecer o atacante Mikel Oyarzabal, que está em grande fase e lidera a Espanha com quatro gols no torneio.

A contra-estratégia da Bélgica deve aproveitar ao máximo as transições rápidas e diretas para explorar a linha defensiva alta da Espanha. Na ausência de Onana, Youri Tielemans e Nicolas Raskin devem demonstrar enorme disciplina para proteger a zaga de quatro, com o objetivo de contornar rapidamente a contrapressão da Espanha e alimentar De Bruyne. A partir daí, a velocidade elétrica de Jérémy Doku pelas laterais e a força física de Romelu Lukaku serão as principais armas da Bélgica para desorganizar a formação da La Roja.

Estruturas consolidadas enfrentam o teste definitivo

A Espanha enfrenta o teste definitivo de seu histórico recorde defensivo contra um ataque belga que marcou 12 gols nos últimos três jogos e tem se destacado em várias posições.

A Bélgica enfrenta a difícil tarefa de conter a fluidez da Espanha pelas laterais sem seu principal meio-campista defensivo. O sucesso depende inteiramente de seu bloco defensivo impedir que Lamine Yamal e Álex Baena abram espaços para cruzamentos na área.

Provável escalação da Espanha contra a Bélgica

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena

Provável escalação da Bélgica contra a Espanha

Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere

Fatos e números: Espanha x Bélgica

As duas seleções se enfrentaram 22 vezes em todas as competições. A Espanha venceu 12 partidas, a Bélgica venceu 5 e 5 terminaram empatadas.

Elas se enfrentaram duas vezes na Copa do Mundo. As quartas de final de 1986, no México, terminaram em empate por 1 a 1, antes da Bélgica avançar nos pênaltis. A Espanha venceu o confronto mais recente na Copa do Mundo por 2 a 1, na fase de grupos de 1990.

O último confronto entre as duas equipes foi um amistoso internacional em setembro de 2016, que a Espanha venceu por 2 a 0.

A seleção comandada por Luis de la Fuente está invicta no torneio e, como já é sabido, não sofreu nenhum gol. Seu desempenho defensivo foi reforçado pelo goleiro Unai Simón, que estabeleceu um novo recorde do torneio em minutos sem sofrer gols.

Treinados por Rudi Garcia, os Diabos Vermelhos acumulam uma impressionante sequência de 18 partidas sem derrota em todas as competições. Nas oitavas de final, derrotaram os Estados Unidos por 4 a 1 em Seattle.

Seleção da Espanha com 26 jogadores

Goleiros: Unai Simón, David Raya, Joan Garcia

Defensores: Marcos Llorente, Marc Pubill, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Eric García, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo

Meio-campistas: Rodri, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Gavi, Fabián Ruiz, Alex Baena

Atacantes: Yeremy Pino, Víctor Muñoz, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams, Borja Iglesias

Seleção da Bélgica com 26 jogadores

Goleiros: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Defensores: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Meio-campistas: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Atacantes: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

Notícias e escalações

A Espanha é comandada por Luis de la Fuente. Atualmente, não há lesões ou suspensões registradas no elenco, e nenhuma escalação inicial confirmada foi anunciada antes das quartas de final. Mais notícias sobre a equipe serão adicionadas mais perto do início da partida.

A Bélgica é comandada por Rudi Garcia. A seleção também não tem escalação confirmada neste momento, embora seja importante notar que Amadou Onana foi forçado a sair de campo durante a vitória sobre os Estados Unidos com o que parecia ser um problema no joelho. Nenhuma atualização oficial sobre sua disponibilidade foi divulgada. As notícias sobre a equipe serão atualizadas assim que houver mais informações.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A Espanha venceu quatro e empatou uma de suas últimas cinco partidas, todas nesta Copa do Mundo. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre Portugal nas oitavas de final, decidida por um gol de Mikel Merino nos acréscimos. No início do torneio, a equipe venceu a Áustria por 3 a 0 e a Arábia Saudita por 4 a 0, com uma vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai e um empate em 0 a 0 contra Cabo Verde completando a sequência. A Espanha marcou oito gols e não sofreu nenhum nessas cinco partidas, mantendo o gol invicto em todos os jogos deste torneio.

A Bélgica venceu três e empatou duas de suas últimas cinco partidas, todas também nesta Copa do Mundo. Sua partida mais recente foi a vitória por 4 a 1 sobre os Estados Unidos em Seattle, com De Ketelaere, Vanaken e Lukaku entre os artilheiros. Antes disso, venceu o Senegal por 3 a 2 em uma dramática virada nas oitavas de final e derrotou a Nova Zelândia por 5 a 1. Empates contra o Irã e o Egito na fase de grupos antecederam essa sequência. A Bélgica marcou 13 gols em suas últimas cinco partidas e sofreu quatro.

Histórico de confrontos diretos

O confronto oficial mais recente entre essas seleções no conjunto de dados fornecido ocorreu em um amistoso em setembro de 2016, quando a Espanha venceu por 2 a 0, com a Bélgica atuando como time da casa. Antes disso, a Espanha derrotou a Bélgica por 5 a 0 em uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo em 2009, após uma vitória por 2 a 1 em Bruxelas, em outubro de 2008. Nas cinco partidas listadas, a Espanha venceu todas, marcando 11 gols e sofrendo um.

Classificação

A Bélgica terminou em primeiro lugar no Grupo G nesta Copa do Mundo. A Espanha venceu o Grupo H e chega às quartas de final como líder de seu grupo no lado da chave.