Espanha define o valor do ouro... Grandes prêmios aguardam os campeões da Copa do Mundo

A diretoria da Federação Espanhola de Futebol definiu o valor dos bônus financeiros destinados aos jogadores da seleção principal, tanto no caso de conquistarem o ouro e o título quanto se ficarem em segundo lugar, antes do aguardado confronto contra a Argentina na final da Copa do Mundo no próximo domingo.

A trajetória da seleção espanhola na Copa do Mundo começou com um tropeço inesperado após o empate sem gols (0 a 0) contra a seleção de Cabo Verde, antes de a equipe recuperar rapidamente o equilíbrio com uma goleada por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita e, em seguida, uma vitória por 1 a 0 sobre o Uruguai, garantindo assim a classificação para as oitavas de final como líder do seu grupo.

Na fase de eliminação direta, a seleção espanhola apresentou atuações sólidas que confirmaram sua capacidade de chegar à final, ao superar a Áustria por 3 a 0 nas oitavas de final, em seguida, derrotou a vizinha Portugal por 1 a 0 nas oitavas de final, antes de virar o jogo contra a Bélgica por 2 a 1 nas quartas de final, terminando por eliminar a seleção francesa nas semifinais por 2 a 0, marcando assim um confronto acirrado com os companheiros de Lionel Messi.

A Espanha busca conquistar o título mundial pela segunda vez em sua história, após ter sido coroada campeã em sua única chegada à final da Copa do Mundo, na edição da África do Sul de 2010, quando derrotou a Holanda por 1 a 0 com um gol de Andrés Iniesta, após a prorrogação.

De acordo com o que revelou o jornalista Miguel Ángel Díaz pela rede espanhola “Cadena Cope” e foi divulgado pelo site da ESPN, caso a seleção “La Roja” consiga conquistar o título da Copa do Mundo, cada jogador do elenco receberá um bônus financeiro gigantesco de até 750 mil euros. Já caso perca a final e fique em segundo lugar, o valor do prêmio será de 440 mil euros por jogador.