Eslovênia x Dinamarca ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (19), pela quarta rodada do grupo H; veja como acompanhar na internet

Eslovênia e Dinamarca se enfrentam na tarde desta segunda-feira (19), no Stozice Stadion, em Ljubljana, a partir das 15h45 (de Brasília), pela quarta rodada do grupo H das Eliminatórias para a Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Após perder o jogo passado, a Eslovênia caiu para o quarto lugar do grupo, com 6 pontos. A equipe tem um desfalque de peso: o goleiro Jan Oblak está lesionado.

Já a Dinamarca vem de vitória e assumiu a liderança, com 6 pontos. Os dinamarqueses não têm problemas confirmados para o duelo.

Prováveis escalações

Eslovênia: Schmeichel; Andersen, Kjaer, Christensen, Maehle; Hojbjerg, Eriksen; Skov Olsen, Wind, Damsgaard; Hojlund.

Dinamarca: Belec; Karnicnik, Brekalo, Bijol, Balkovec; Zajc, Gnezda Cerin, Lovric; Stojanovic, Verbic, Sesko.

Desfalques

Eslovênia

Jan Oblak está lesiondo.

Dinamarca

Sem desfalques confirmados.

Quando é?