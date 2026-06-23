"Escândalo no Museu das Lendas"... Roubo da camisa histórica de Casillas com a seleção espanhola

Uma reportagem divulgada hoje, terça-feira, revelou uma nova crise que eclodiu na Espanha, coincidindo com a participação da “La Roja” na Copa do Mundo.

O jornal “AS” afirmou: “Escândalo no Museu das Lendas. O museu confirmou nesta manhã, em comunicado oficial, que a camisa de Iker Casillas, usada na final da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, foi roubada do museu após uma inspeção”.

O Museu das Lendas anunciou o desaparecimento de uma das peças mais importantes de seu acervo: a camisa que Iker Casillas usou na final da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, cuja falta foi constatada durante uma verificação de rotina realizada nas últimas horas.

Devido à importância histórica e esportiva dessa peça, o museu está trabalhando para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

No momento, não são fornecidos detalhes adicionais, e quaisquer atualizações serão divulgadas pelos canais oficiais do Museu das Lendas.

O museu está atualmente trabalhando para esclarecer as circunstâncias do incidente, já que a camisa é uma de suas peças mais importantes. Esse incidente ocorre em um momento em que a seleção espanhola disputa a Copa do Mundo em busca de seu segundo título.