Escândalo na Argentina: Messi luta para evitar que sua reputação seja manchada

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Lionel Messi parece ter decidido se afastar da tempestade que atinge a Associação do Futebol Argentino (AFA), depois que sua relação com o presidente da entidade, Claudio "Chiqui" Tapia, se transformou em uma verdadeira crise, em meio a suspeitas financeiras e investigações judiciais que ameaçam lançar uma sombra sobre uma das instituições do futebol mais bem-sucedidas do mundo.

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O renomado jornal argentino "Clarín", em reportagem do jornalista Nicolás Wiñazki, revelou o rompimento da relação pessoal e comercial entre Messi e a atual cúpula da AFA, afirmando que o capitão da seleção argentina busca tomar medidas para proteger sua imagem e sua reputação, depois que a entidade à qual esteve ligado por tantos anos passou a ser cercada por escândalos e suspeitas que levantam muitos questionamentos.

Segundo a reportagem, o desentendimento ultrapassou os limites das diferenças pessoais e pode evoluir para medidas judiciais nas próximas semanas, depois que Messi recorreu a especialistas para redigir uma notificação legal com o objetivo de impedir a AFA e seus dirigentes de usar seu nome, suas imagens e seu material publicitário para obter ganhos comerciais.

Suspeitas financeiras ameaçam a relação de Messi com a AFA

O rompimento entre as partes está ligado à revelação de suspeitas sobre a gestão do dinheiro dentro da AFA, especificamente envolvendo o presidente Claudio Tapia e o tesoureiro Pablo Toviggino.

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As acusações que circulam apontam para a existência de uma rede de empresas criadas no exterior com o objetivo de ocultar o destino final de grandes quantias que deveriam ter sido repassadas aos clubes argentinos.

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De acordo com fontes próximas à família de Messi citadas pelo "Clarín", o jogador não quer ver sua imagem associada a nenhuma dessas suspeitas, sobretudo porque construiu, ao longo de muitos anos, um status excepcional em todo o mundo, não apenas graças às suas conquistas dentro de campo, mas também por sua imagem e seu comportamento fora do gramado.

A crise não surgiu do nada. Segundo a reportagem, a família de Messi arcou com as consequências de várias crises comerciais com patrocinadores internacionais por causa de decisões tomadas pela AFA sem qualquer coordenação com ela.

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Entre os episódios mais marcantes está a autorização dada por Tapia a uma marca argentina, patrocinadora da AFA, para usar a imagem de Messi em uma grande campanha publicitária durante a última Copa do Mundo, apesar de o jogador ter contrato publicitário com uma marca rival norte-americana.

A medida colocou a família de Messi em uma situação constrangedora, já que precisou dar explicações a seus patrocinadores internacionais sobre o uso da imagem do jogador na campanha publicitária de uma marca concorrente, sem qualquer coordenação prévia com ela.

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Notificação legal para impedir a exploração do nome da lenda

Segundo revelou o jornal, Messi recorreu a especialistas para preparar um documento jurídico que pode ser enviado à AFA na forma de uma notificação formal, exigindo que Tapia e os demais dirigentes parem imediatamente de usar seu nome, suas imagens e seu material audiovisual em quaisquer atividades comerciais ou publicitárias.

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As fontes ouvidas pelo "Clarín" divergem quanto ao momento do envio do documento: enquanto algumas garantem que ele já chegou à AFA, outras afirmam que a redação foi concluída e que ele está pronto para ser enviado.

De qualquer forma, a simples preparação dessa medida mostra o nível de tensão a que chegou a relação entre Messi e a atual cúpula da AFA, depois de as partes terem sido aliadas por muitos anos.

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Nem mesmo o jogo de despedida de Messi da seleção argentina, contra Benin, escapou dessas divergências, já que foi marcado por um clima tenso e por falhas de organização que geraram muitas críticas.

A AFA organizou a partida de despedida do capitão argentino no estádio Monumental, contra a seleção de Benin, em um jogo que não esteve à altura do evento, segundo a reportagem, que apontou problemas de som, de iluminação e nas apresentações que acompanharam a partida. O show de drones chegou a formar uma imagem de Messi chutando a bola com o pé direito, apesar de ele ser canhoto!

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Depois que a AFA tentou responsabilizar o River Plate por algumas das falhas de organização, dirigentes do clube negaram essa versão. Na ocasião, Messi já havia se encontrado com o presidente do clube, Stefano Di Carlo, que lhe concedeu o título de sócio honorário, e o jogador também presenteou o clube com sua última camisa pela seleção, para ser exposta no museu da instituição.

Embora nem Messi nem Tapia tenham feito qualquer comentário oficial sobre esses desdobramentos, o que foi revelado pelo "Clarín" indica que a relação que uniu as partes por tantos anos chegou a um estágio extremamente complicado e que o capitão argentino está disposto a tomar medidas para proteger seu nome e sua imagem das possíveis consequências dos escândalos que cercam a AFA.